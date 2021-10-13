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Страны G20 сочли необходимым постоянное присутствие ООН в Афганистане

Страны G20 сочли необходимым постоянное присутствие ООН в Афганистане

Страны "большой двадцатки" призвали афганские власти обеспечить безопасность и свободу передвижения всех сотрудников ООН 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T08:31+0400

2021-10-13T08:31+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Председатель G20 отметил необходимость постоянного присутствия ООН в Афганистане, следует из распространенного в Риме заявления по итогам саммита. Об этом пишет РИА Новости.В документе отмечено, что ООН играет важную роль в разрешении кризиса в Афганистане, поэтому присутствие организации в стране нужно сохранить.Подчеркивается, что страны "большой двадцатки" призывают афганские власти обеспечить безопасность и свободу передвижения всех сотрудников ООН, равно как и всех сотрудников дипмиссий и гуманитарных работников в Афганистане.Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, с инициативой проведения которого ранее выступил премьер-министр Италии Марио Драги, состоялся в Риме во вторник в формате видеоконференции. Он проходил в расширенном составе, в частности, с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка.

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