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Страны G20 сочли необходимым постоянное присутствие ООН в Афганистане
Страны G20 сочли необходимым постоянное присутствие ООН в Афганистане
Страны "большой двадцатки" призвали афганские власти обеспечить безопасность и свободу передвижения всех сотрудников ООН 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Председатель G20 отметил необходимость постоянного присутствия ООН в Афганистане, следует из распространенного в Риме заявления по итогам саммита. Об этом пишет РИА Новости.В документе отмечено, что ООН играет важную роль в разрешении кризиса в Афганистане, поэтому присутствие организации в стране нужно сохранить.Подчеркивается, что страны "большой двадцатки" призывают афганские власти обеспечить безопасность и свободу передвижения всех сотрудников ООН, равно как и всех сотрудников дипмиссий и гуманитарных работников в Афганистане.Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, с инициативой проведения которого ранее выступил премьер-министр Италии Марио Драги, состоялся в Риме во вторник в формате видеоконференции. Он проходил в расширенном составе, в частности, с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка.
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Страны G20 сочли необходимым постоянное присутствие ООН в Афганистане

08:31 13.10.2021
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© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкЗаседание Генассамблеи ООН
Заседание Генассамблеи ООН - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© photo: Sputnik
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Страны "большой двадцатки" призвали афганские власти обеспечить безопасность и свободу передвижения всех сотрудников ООН
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Председатель G20 отметил необходимость постоянного присутствия ООН в Афганистане, следует из распространенного в Риме заявления по итогам саммита. Об этом пишет РИА Новости.
В документе отмечено, что ООН играет важную роль в разрешении кризиса в Афганистане, поэтому присутствие организации в стране нужно сохранить.
"G20 решительно поддерживает присутствие в Афганистане UNAMA (миссии ООН по содействию Афганистану - ред.) и выполнение ею своего мандата, включая роль по координации международной помощи", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что страны "большой двадцатки" призывают афганские власти обеспечить безопасность и свободу передвижения всех сотрудников ООН, равно как и всех сотрудников дипмиссий и гуманитарных работников в Афганистане.
Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, с инициативой проведения которого ранее выступил премьер-министр Италии Марио Драги, состоялся в Риме во вторник в формате видеоконференции. Он проходил в расширенном составе, в частности, с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка.
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