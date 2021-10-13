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https://sputnik-georgia.ru/20211013/tbilisi-pod-ugrozoy--posle-tragedii-v-batumi-eksperty-vnov-zabili-trevogu-260525749.html
Тбилиси под угрозой – после трагедии в Батуми эксперты вновь забили тревогу
Тбилиси под угрозой – после трагедии в Батуми эксперты вновь забили тревогу
Учитывая сейсмическую активность региона, возведение высотных зданий может представлять большую опасность, отмечают специалисты 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T22:05+0400
2021-10-13T22:29+0400
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анзор саканделидзе
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Одной из причин хаоса в строительной сфере Грузии является упразднение министерства строительства в 2004 году, считают эксперты. Об этом они рассказали в ходе пресс-конференции "Безопасность зданий в Грузии – что показала трагедия в Батуми", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Обсуждение старой темы, не раз выходящей на повестку дня, было вызвано недавними трагическими событиями. Пятиэтажный дом с двумя надстройками обрушился в центре Батуми 8 октября. В результате погибли девять человек, в том числе трое детей. В настоящее время задержаны три человека – владелец квартиры на первом этаже и двое нанятых им рабочих. Следствие обвинило их в демонтаже несущих стен.Власти Грузии уже заявили, что планируют ужесточить законодательство, чтобы процедуры выдачи разрешений на строительство строго контролировались. Парламент страны в ближайшее время может приступить к рассмотрению поправок об усилении контроля за строительно-ремонтными работами.Профессор технических наук Анзор Саканделидзе уверен, что предпосылкой всех проблем, существующих в строительной сфере Грузии, стало упразднение министерства строительства в 2004 году. Он вместе с коллегами уже много лет требует его восстановления, но безуспешно."После упразднения министерства строительства – ведомства, которое во всем мире является гарантом сейсмической безопасности, качества и соблюдения всех правил, законов, стандартов строительства, – контроль остался только на бумаге, и остались лишь маленькие службы в мэрии города. Именно после этого начался хаос. К сожалению, эта трагедия не последняя. Это продолжится, пока мы не восстановим министерство, которое кроме Грузии не упразднили ни в одной постсоветской стране", - заявил Саканделидзе.Эксперт привел пример того, как подобно Грузии министерство строительство упразднила Украина. Однако после ряда аварий, которые произошли в стране, на тот момент президент Виктор Ющенко принял решение восстановить данное ведомство.Доктор технических наук Манучар Мачаидзе, в свою очередь, считает, что сфера строительства в Тбилиси, как и во всей Грузии, в очень плохом состоянииКак подчеркнул Мачаидзе, с момента составления этого списка прошло около 12 лет, соответственно, ситуация только усугубилась – количество аварийных зданий прибавилось, а должного внимания к этой проблеме проявлено не было.Эксперты считают, что укреплять аварийные здания непросто. В первую очередь, нужно демонтировать все пристройки, в том числе узаконенные. Лишь вернув здания в исходное состояние, можно приступать к укрепительным работам, что связано с колоссальными расходами."В Тбилиси сейчас очень плохая ситуация, и просто необходимо как-то помочь этому делу. Но с другой стороны, что может сделать страна? Страна бедная, а для этого дела необходимы миллиарды. Мне сложно предложить решение. Думаю, что жители Тбилиси должны активно подключиться к изучению проблемы и потребовать помощи. Потому что никто не знает, когда может случиться землетрясение и когда все дома могут обрушиться", - подчеркнул Мачаидзе.Эксперты подчеркнули, что риск представляют высотные здания выше 10 этажей, а также дома, к которым осуществлялись незаконные пристройки. Учитывая сейсмическую активность региона, возведение высотных зданий может представлять большую опасность. Специалисты настаивают – общество должно проявить должное внимание к данной проблеме, иначе ответственность за возможную трагедию будет нести все население Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, анзор саканделидзе, строительство

Тбилиси под угрозой – после трагедии в Батуми эксперты вновь забили тревогу

22:05 13.10.2021 (обновлено: 22:29 13.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovПресс-конференция на тему "Безопасность зданий в Грузии – что показала трагедия в Батуми"
Пресс-конференция на тему Безопасность зданий в Грузии – что показала трагедия в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Учитывая сейсмическую активность региона, возведение высотных зданий может представлять большую опасность, отмечают специалисты
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Одной из причин хаоса в строительной сфере Грузии является упразднение министерства строительства в 2004 году, считают эксперты. Об этом они рассказали в ходе пресс-конференции "Безопасность зданий в Грузии – что показала трагедия в Батуми", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Обсуждение старой темы, не раз выходящей на повестку дня, было вызвано недавними трагическими событиями. Пятиэтажный дом с двумя надстройками обрушился в центре Батуми 8 октября. В результате погибли девять человек, в том числе трое детей. В настоящее время задержаны три человека – владелец квартиры на первом этаже и двое нанятых им рабочих. Следствие обвинило их в демонтаже несущих стен.
Власти Грузии уже заявили, что планируют ужесточить законодательство, чтобы процедуры выдачи разрешений на строительство строго контролировались. Парламент страны в ближайшее время может приступить к рассмотрению поправок об усилении контроля за строительно-ремонтными работами.
Профессор технических наук Анзор Саканделидзе уверен, что предпосылкой всех проблем, существующих в строительной сфере Грузии, стало упразднение министерства строительства в 2004 году. Он вместе с коллегами уже много лет требует его восстановления, но безуспешно.
"После упразднения министерства строительства – ведомства, которое во всем мире является гарантом сейсмической безопасности, качества и соблюдения всех правил, законов, стандартов строительства, – контроль остался только на бумаге, и остались лишь маленькие службы в мэрии города. Именно после этого начался хаос. К сожалению, эта трагедия не последняя. Это продолжится, пока мы не восстановим министерство, которое кроме Грузии не упразднили ни в одной постсоветской стране", - заявил Саканделидзе.
Эксперт привел пример того, как подобно Грузии министерство строительство упразднила Украина. Однако после ряда аварий, которые произошли в стране, на тот момент президент Виктор Ющенко принял решение восстановить данное ведомство.
Доктор технических наук Манучар Мачаидзе, в свою очередь, считает, что сфера строительства в Тбилиси, как и во всей Грузии, в очень плохом состоянии
"Я был членом Городского совета Тбилиси двух созывов, и во время Михаила Саакашвили я был председателем строительной комиссии. У меня имеется список домов, которые еще на тот момент подходили под четыре категории аварийности, из которых, четвертая – самая худшая, под снос. Таких домов в Тбилиси было 450", - рассказывает эксперт.
Как подчеркнул Мачаидзе, с момента составления этого списка прошло около 12 лет, соответственно, ситуация только усугубилась – количество аварийных зданий прибавилось, а должного внимания к этой проблеме проявлено не было.
Эксперты считают, что укреплять аварийные здания непросто. В первую очередь, нужно демонтировать все пристройки, в том числе узаконенные. Лишь вернув здания в исходное состояние, можно приступать к укрепительным работам, что связано с колоссальными расходами.
"В Тбилиси сейчас очень плохая ситуация, и просто необходимо как-то помочь этому делу. Но с другой стороны, что может сделать страна? Страна бедная, а для этого дела необходимы миллиарды. Мне сложно предложить решение. Думаю, что жители Тбилиси должны активно подключиться к изучению проблемы и потребовать помощи. Потому что никто не знает, когда может случиться землетрясение и когда все дома могут обрушиться", - подчеркнул Мачаидзе.
Эксперты подчеркнули, что риск представляют высотные здания выше 10 этажей, а также дома, к которым осуществлялись незаконные пристройки. Учитывая сейсмическую активность региона, возведение высотных зданий может представлять большую опасность. Специалисты настаивают – общество должно проявить должное внимание к данной проблеме, иначе ответственность за возможную трагедию будет нести все население Грузии.
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