https://sputnik-georgia.ru/20211013/tbilisskiy-sovremennyy-balet-stantsuet-v-byvshey-tyurme-260504320.html

Тбилисский современный балет станцует в бывшей тюрьме

Тбилисский современный балет станцует в бывшей тюрьме

Сюжет спектакля рассказывает о свидании 12 женщин разного возраста с воображаемыми заключенными 13.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Тбилисский современный балет Георгия Алексидзе представит премьеру нового мультимедийного проекта "12 свиданий" на территории бывшей тюрьмы 13 и 14 октября.Во дворе альтернативного арт-пространства № 12, а ранее Исправительного учреждения № 12 в Ортачала, художественный руководитель труппы Мариам Алексидзе и ее танцоры представят постановку, в которой современная хореография сочетается с электронной музыкой, саунд-дизайном, видеопроекцией и освещением.Сюжет спектакля рассказывает о свидании 12 женщин разного возраста с воображаемыми заключенными. "Внутренний двор тюрьмы, как место действия 12 женщин, отзывается на болезненные и деликатные общественные темы. Зритель, как своеобразный участник, будет размещен вокруг", – говорится в сообщении театра.Авторами музыки и звукового оформления являются Наталья Беридзе и Ника Мачаидзе. Как рассказала худрук Мариам Алексидзе, в спектакле примут участие 12 женщин разных поколений – от нынешних до бывших солисток труппы.Идея этого спектакля победила в конкурсе министерства культуры, спорта и молодежи Грузии "Поддержка концертов классической музыки и балетных спектаклей в Тбилиси и регионах".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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