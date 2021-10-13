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Тбилисский современный балет станцует в бывшей тюрьме
Тбилисский современный балет станцует в бывшей тюрьме
Сюжет спектакля рассказывает о свидании 12 женщин разного возраста с воображаемыми заключенными 13.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Тбилисский современный балет Георгия Алексидзе представит премьеру нового мультимедийного проекта "12 свиданий" на территории бывшей тюрьмы 13 и 14 октября.Во дворе альтернативного арт-пространства № 12, а ранее Исправительного учреждения № 12 в Ортачала, художественный руководитель труппы Мариам Алексидзе и ее танцоры представят постановку, в которой современная хореография сочетается с электронной музыкой, саунд-дизайном, видеопроекцией и освещением.Сюжет спектакля рассказывает о свидании 12 женщин разного возраста с воображаемыми заключенными. "Внутренний двор тюрьмы, как место действия 12 женщин, отзывается на болезненные и деликатные общественные темы. Зритель, как своеобразный участник, будет размещен вокруг", – говорится в сообщении театра.Авторами музыки и звукового оформления являются Наталья Беридзе и Ника Мачаидзе. Как рассказала худрук Мариам Алексидзе, в спектакле примут участие 12 женщин разных поколений – от нынешних до бывших солисток труппы.Идея этого спектакля победила в конкурсе министерства культуры, спорта и молодежи Грузии "Поддержка концертов классической музыки и балетных спектаклей в Тбилиси и регионах".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, балет

Тбилисский современный балет станцует в бывшей тюрьме

14:50 13.10.2021
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© Facebook / Giorgi Aleksidze Tbilisi Contemporary BalletТбилисский современный балет Георгия Алексидзе (Giorgi Aleksidze Tbilisi Contemporary Ballet)
Тбилисский современный балет Георгия Алексидзе (Giorgi Aleksidze Tbilisi Contemporary Ballet) - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© Facebook / Giorgi Aleksidze Tbilisi Contemporary Ballet
Сюжет спектакля рассказывает о свидании 12 женщин разного возраста с воображаемыми заключенными
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Тбилисский современный балет Георгия Алексидзе представит премьеру нового мультимедийного проекта "12 свиданий" на территории бывшей тюрьмы 13 и 14 октября.
Во дворе альтернативного арт-пространства № 12, а ранее Исправительного учреждения № 12 в Ортачала, художественный руководитель труппы Мариам Алексидзе и ее танцоры представят постановку, в которой современная хореография сочетается с электронной музыкой, саунд-дизайном, видеопроекцией и освещением.
Сюжет спектакля рассказывает о свидании 12 женщин разного возраста с воображаемыми заключенными. "Внутренний двор тюрьмы, как место действия 12 женщин, отзывается на болезненные и деликатные общественные темы. Зритель, как своеобразный участник, будет размещен вокруг", – говорится в сообщении театра.
Авторами музыки и звукового оформления являются Наталья Беридзе и Ника Мачаидзе. Как рассказала худрук Мариам Алексидзе, в спектакле примут участие 12 женщин разных поколений – от нынешних до бывших солисток труппы.
Идея этого спектакля победила в конкурсе министерства культуры, спорта и молодежи Грузии "Поддержка концертов классической музыки и балетных спектаклей в Тбилиси и регионах".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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