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Тренер сборной Грузии: победа над Косово придаст футболистам уверенности

Тренер сборной Грузии: победа над Косово придаст футболистам уверенности

Главный тренер сборной Грузии отметил, что одной из причин успеха стала смена тактики 13.10.2021, Sputnik Грузия

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2021-10-13T13:19+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль считает, что победа над Косово 2:1 в отборочном матче ЧМ-2022 – это результат правильной работы футболистов. Игра получилась непростой, потому что на своем поле Косово всегда оказывает давление на соперников, отметил французский специалист на послематчевой пресс-конференции.Также главный тренер сборной Грузии отметил, что одной из причин успеха стала смена тактики."Мы решили сыграть в три центральных защитника, чтобы иметь возможность больше атаковать флангами. Думаю, эта система подходит сборной Грузии, и в матче против Косово она сработала. Но нам еще нужно исправлять ошибки, в частности, в плане организации игры. После победы всегда легко работать с командой. В ноябре, дома, нам предстоит провести заключительный отборочный матч против Швеции. Уверен, победа над Косово придаст футболистам уверенности", – добавил Саньоль.Обыграв Косово в Приштине, сборная Грузии одержала первую победу в отборочном цикле ЧМ-2022. Набрав четыре очка, подопечные Саньоля опередили Косово в группе "В" и переместились на четвертую позицию.Более того, в отборочных играх ЧМ, сборная Грузии победила впервые за 24 (!) матча. Серия из поражений и ничьих длилась девять лет и один месяц. Последний раз Грузия праздновала успех в квалификации ЧМ в сентябре 2012 года, когда обыграла Беларусь 1:0.Заключительный отборочный матч ЧМ-2022 сборная Грузии проведет дома 11 ноября против Швеции, которая на данный момент является лидером группы "В".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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