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https://sputnik-georgia.ru/20211013/u-polzovateley-whatsapp-poyavitsya-novaya-funktsiya-260522162.html
У пользователей WhatsApp появится новая функция
У пользователей WhatsApp появится новая функция
Скорее всего, так WhatsApp готовится к будущему ограничению для каждого пользователя, лимит которого составит 2 ГБ на Google Диске 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T19:39+0400
2021-10-13T19:39+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. У популярного мессенджера WhatsApp похоже скоро появится появится новая функция управления резервной копией. Такую возможность обнаружил портал WABetaInfo.Вероятно, таким образом WhatsApp готовится к предстоящему ограничению для каждого пользователя, лимит которого составит 2 ГБ на Google Диске. Впрочем, информация о новых условиях хранения бэкапов мессенджера на облако Google пока не является официальной.Пока функция проходит бета-тестирование. Ожидается, что WhatsApp добавит ее в одно из грядущих обновлений для Android и iOS.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, whatsapp

У пользователей WhatsApp появится новая функция

19:39 13.10.2021
113
© AP Photo / Patrick SisonПриложение WhatsApp
Приложение WhatsApp - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© AP Photo / Patrick Sison
Скорее всего, так WhatsApp готовится к будущему ограничению для каждого пользователя, лимит которого составит 2 ГБ на Google Диске
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. У популярного мессенджера WhatsApp похоже скоро появится появится новая функция управления резервной копией. Такую возможность обнаружил портал WABetaInfo.

Отмечается, что приложение будет разрешать пользователям самим выбирать, какую именно информацию хранить в резервной копии. Это могут быть фотографии, аудио, видео, документы и другие файлы. WhatsApp научится отображать размер архива для каждого раздела, что поможет рассчитать точный размер бэкапа.

Вероятно, таким образом WhatsApp готовится к предстоящему ограничению для каждого пользователя, лимит которого составит 2 ГБ на Google Диске. Впрочем, информация о новых условиях хранения бэкапов мессенджера на облако Google пока не является официальной.
Пока функция проходит бета-тестирование. Ожидается, что WhatsApp добавит ее в одно из грядущих обновлений для Android и iOS.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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