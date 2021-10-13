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Ученые изучат образцы крови из Уханя в рамках расследования происхождения COVID
Ученые изучат образцы крови из Уханя в рамках расследования происхождения COVID
Всемирная организация здравоохранения заявила, что эти образцы могут быть источником информации, полезной для определения происхождения вируса 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T12:20+0400
2021-10-13T12:20+0400
в мире
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ученые
всемирная организация здравоохранения
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Китайские ученые в рамках расследования происхождения коронавируса изучат тысячи образцов крови из Уханя, сообщает телеканал СNN со ссылкой на китайского чиновника.В данное время в банке крови хранится до 200 тысяч образцов, среди них и полученные в последние месяцы 2019 года. По данным телеканала, группа экспертов Всемирной организации здравоохранения заявила, что эти образцы могут быть источником информации, полезной для определения происхождения вируса.Китайские официальные лица заявили, что образцы из банка крови должны были храниться в течение двух лет на случай, если они понадобятся в качестве доказательства на судебных процессах. Но двухгодичный период для образцов октября и ноября 2019 года скоро истекает, так что китайские ученые приступят к их исследованию.Теории о том, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии, начали появляться в СМИ с начала вспышки пандемии коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года. В марте 2021 года эксперты Всемирной организации здравоохранения посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и довольно изолированную лабораторию BSL-4. Именно с ней и были связаны главные слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.Между тем в Китайской Народной Республике не раз опровергали версии о происхождении коронавируса нового типа в уханьской лаборатории. Правительство Китая также неоднократно подчеркивало, что изначально придерживалось открытой и ответственной позиции относительно публикации данных о пандемии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, сша, китай, ученые, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19

Ученые изучат образцы крови из Уханя в рамках расследования происхождения COVID

12:20 13.10.2021
130
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev / Перейти в фотобанкЛаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции
Лаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev
/
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Всемирная организация здравоохранения заявила, что эти образцы могут быть источником информации, полезной для определения происхождения вируса
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Китайские ученые в рамках расследования происхождения коронавируса изучат тысячи образцов крови из Уханя, сообщает телеканал СNN со ссылкой на китайского чиновника.
В данное время в банке крови хранится до 200 тысяч образцов, среди них и полученные в последние месяцы 2019 года. По данным телеканала, группа экспертов Всемирной организации здравоохранения заявила, что эти образцы могут быть источником информации, полезной для определения происхождения вируса.
Китайские официальные лица заявили, что образцы из банка крови должны были храниться в течение двух лет на случай, если они понадобятся в качестве доказательства на судебных процессах. Но двухгодичный период для образцов октября и ноября 2019 года скоро истекает, так что китайские ученые приступят к их исследованию.
Теории о том, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии, начали появляться в СМИ с начала вспышки пандемии коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года. В марте 2021 года эксперты Всемирной организации здравоохранения посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и довольно изолированную лабораторию BSL-4. Именно с ней и были связаны главные слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.

Позже ВОЗ представила полную версию доклада своей международной команды специалистов о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса. В этом документе организация назвала его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Однако такой вывод ВОЗ поставили под сомнение США и еще 13 стран. В совместном письме они заявили о необходимости проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.

Между тем в Китайской Народной Республике не раз опровергали версии о происхождении коронавируса нового типа в уханьской лаборатории. Правительство Китая также неоднократно подчеркивало, что изначально придерживалось открытой и ответственной позиции относительно публикации данных о пандемии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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