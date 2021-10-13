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"Удивлен и разочарован" – тренер сборной Косово о поражении в матче с Грузией
"Удивлен и разочарован" – тренер сборной Косово о поражении в матче с Грузией
По словам специалиста, он никогда не думал, что сборная Косово проиграет в таком матче 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T14:18+0400
2021-10-13T14:18+0400
2021-10-13T14:18+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Главный тренер сборной Косово по футболу Бернар Шалланд не скрыл своего разочарования после домашнего поражения 1:2 от сборной Грузии в отборочном матче ЧМ-2022.По словам специалиста, он никогда не думал, что сборная Косово проиграет в таком матче. Шалланд отметил, что грузинские футболисты дважды вошли в штрафную площадь и забили два гола, а его подопечные не были так эффективны."После такой игры я очень разочарован. Мы не должны были проигрывать этот матч, потому что качество футбола не было плохим. После пропущенного гола мы быстро пришли в себя и перехватили инициативу. Чего нам не хватало, так это последнего обостряющего паса – это наша проблема. Во втором тайме мы доминировали еще больше, но подвела реализация", – приводит слова Шалланда пресс-служба национальной федерации.В аналогичном ключе высказался и защитник сборной Косово Бетим Фазлиджи:"Мы неплохо начали игру, но в футболе случаются ошибки. После пропущенного гола мы смогли вернуться в игру и сравняли счет в конце тайма. После перерыва у нас было несколько хороших моментов, но реализовать их не смогли. Нам необходимо работать над эффективностью у ворот соперника".Сборная Грузии победила благодаря голам Торнике Окриашвили (11) и Зурико Давиташвили (82). В составе хозяев с пенальти отличился Ведат Мурики (45).Таким образом сборная Грузии смогла взять реванш за домашнее поражение 0:1 от Косово в сентябре. Обе команды набрали по четыре очка в семи матчах отборочной группы "В", но по дополнительным показателям Грузия занимает четвертое место, а Косово – последнее.В заключительном туре отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Грузии на своем поле примет лидера группы "В" – Швецию, а Косово на выезде сыграет с Грецией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, чемпионат мира по футболу, косово
"Удивлен и разочарован" – тренер сборной Косово о поражении в матче с Грузией
По словам специалиста, он никогда не думал, что сборная Косово проиграет в таком матче
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Главный тренер сборной Косово по футболу Бернар Шалланд не скрыл своего разочарования после домашнего поражения 1:2 от сборной Грузии в отборочном матче ЧМ-2022.
По словам специалиста, он никогда не думал, что сборная Косово проиграет в таком матче. Шалланд отметил, что грузинские футболисты дважды вошли в штрафную площадь и забили два гола, а его подопечные не были так эффективны.
"После такой игры я очень разочарован. Мы не должны были проигрывать этот матч, потому что качество футбола не было плохим. После пропущенного гола мы быстро пришли в себя и перехватили инициативу. Чего нам не хватало, так это последнего обостряющего паса – это наша проблема. Во втором тайме мы доминировали еще больше, но подвела реализация", – приводит слова Шалланда пресс-служба
национальной федерации.
В аналогичном ключе высказался и защитник сборной Косово Бетим Фазлиджи:
"Мы неплохо начали игру, но в футболе случаются ошибки. После пропущенного гола мы смогли вернуться в игру и сравняли счет в конце тайма. После перерыва у нас было несколько хороших моментов, но реализовать их не смогли. Нам необходимо работать над эффективностью у ворот соперника".
Сборная Грузии победила благодаря голам Торнике Окриашвили (11) и Зурико Давиташвили (82). В составе хозяев с пенальти отличился Ведат Мурики (45).
Таким образом сборная Грузии смогла взять реванш за домашнее поражение 0:1 от Косово в сентябре. Обе команды набрали по четыре очка в семи матчах отборочной группы "В", но по дополнительным показателям Грузия занимает четвертое место, а Косово – последнее.
В заключительном туре отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Грузии на своем поле примет лидера группы "В" – Швецию, а Косово на выезде сыграет с Грецией.
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