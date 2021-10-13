https://sputnik-georgia.ru/20211013/vaktsinatsiya-v-gruzii--poslednie-dannye-260511664.html
Вакцинация в Грузии – последние данные
Вакцинация в Грузии – последние данные
В Грузии резко снизился показатель вакцинации, в то время как с каждым днем регистрируют все больше и больше инфицированных коронавирусом COVID-19 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T15:16+0400
2021-10-13T15:16+0400
2021-10-13T15:15+0400
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За последние сутки в стране было сделано всего 6 837 прививок. А по словам руководителя Национальной технической группы консультантов по иммунизации Иване Чхаидзе, для того, чтобы до конца года пандемия в стране была контролируема, необходимо 20 тысяч прививок в день. С учетом индийского штамма цель Грузии – вакцинировать 80% населения. Между тем, по данным Национального центра по контролю заболеваний на 12 октября, двумя дозами вакцинирован 31% жителей страны.В настоящее время в стране для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac. При этом привиться вакциной AstraZeneca могут лишь те, кому полагается вторая доза, регистрация на первую дозу приостановлена.По последним данным, в стране сейчас зафиксировано 30 256 человек, болеющих COVID-19. За последние сутки выявлено 4837 инфицированных, умерли 26 человек.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о том, как в стране обстоят дела с вакцинацией.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, инфографика, мультимедиа, коронавирус covid-19, инфографика
Вакцинация в Грузии – последние данные
В Грузии резко снизился показатель вакцинации, в то время как с каждым днем регистрируют все больше и больше инфицированных коронавирусом COVID-19
За последние сутки в стране было сделано всего
6 837
прививок. А по словам руководителя Национальной технической группы консультантов по иммунизации Иване Чхаидзе, для того, чтобы до конца года пандемия в стране была контролируема, необходимо 20 тысяч прививок в день. С учетом индийского штамма цель Грузии – вакцинировать 80% населения. Между тем, по данным
Национального центра по контролю заболеваний на 12 октября, двумя дозами вакцинирован 31% жителей страны.
В настоящее время в стране для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac. При этом привиться вакциной AstraZeneca могут лишь те, кому полагается вторая доза, регистрация на первую дозу приостановлена.
По последним данным, в стране сейчас зафиксировано 30 256 человек, болеющих COVID-19. За последние сутки выявлено 4837 инфицированных, умерли 26 человек.
В инфографике Sputnik Грузия
вы узнаете подробную информацию о том, как в стране обстоят дела с вакцинацией.