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Вакцинация в Грузии – последние данные
Вакцинация в Грузии – последние данные
В Грузии резко снизился показатель вакцинации, в то время как с каждым днем регистрируют все больше и больше инфицированных коронавирусом COVID-19 13.10.2021, Sputnik Грузия
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За последние сутки в стране было сделано всего 6 837 прививок. А по словам руководителя Национальной технической группы консультантов по иммунизации Иване Чхаидзе, для того, чтобы до конца года пандемия в стране была контролируема, необходимо 20 тысяч прививок в день. С учетом индийского штамма цель Грузии – вакцинировать 80% населения. Между тем, по данным Национального центра по контролю заболеваний на 12 октября, двумя дозами вакцинирован 31% жителей страны.В настоящее время в стране для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac. При этом привиться вакциной AstraZeneca могут лишь те, кому полагается вторая доза, регистрация на первую дозу приостановлена.По последним данным, в стране сейчас зафиксировано 30 256 человек, болеющих COVID-19. За последние сутки выявлено 4837 инфицированных, умерли 26 человек.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о том, как в стране обстоят дела с вакцинацией.
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грузия, инфографика, мультимедиа, коронавирус covid-19, инфографика

Вакцинация в Грузии – последние данные

15:16 13.10.2021
168
В Грузии резко снизился показатель вакцинации, в то время как с каждым днем регистрируют все больше и больше инфицированных коронавирусом COVID-19
Вакцинация в Грузии - последние данные - Sputnik Грузия
За последние сутки в стране было сделано всего 6 837 прививок. А по словам руководителя Национальной технической группы консультантов по иммунизации Иване Чхаидзе, для того, чтобы до конца года пандемия в стране была контролируема, необходимо 20 тысяч прививок в день. С учетом индийского штамма цель Грузии – вакцинировать 80% населения. Между тем, по данным Национального центра по контролю заболеваний на 12 октября, двумя дозами вакцинирован 31% жителей страны.
В настоящее время в стране для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac. При этом привиться вакциной AstraZeneca могут лишь те, кому полагается вторая доза, регистрация на первую дозу приостановлена.
По последним данным, в стране сейчас зафиксировано 30 256 человек, болеющих COVID-19. За последние сутки выявлено 4837 инфицированных, умерли 26 человек.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о том, как в стране обстоят дела с вакцинацией.
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