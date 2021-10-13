https://sputnik-georgia.ru/20211013/vrachi-zhdut-soglasiya-saakashvili-dlya-ego-osmotra-260525371.html

Врачи ждут согласия Саакашвили для его осмотра

Врачи ждут согласия Саакашвили для его осмотра

Адвокаты экс-президента заявили, что он не против встретиться с группой врачей, собранной властями 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T21:53+0400

2021-10-13T21:53+0400

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новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Группа врачей, собранная по просьбе Минюста Грузии, ждет разрешения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на встречу, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.С инициативой о сборе группы врачей для Саакашвили Минюст выступил накануне. Адвокаты не раз говорили, что состояние здоровья экс-президента, который голодает в тюрьме уже 13 день ухудшается, хотя пока остается стабильным.По его словам, межведомственный совет с участием представителей Минздрава, профильных комитетов парламента и Народного защитника Грузии будет собираться на постоянной основе для обсуждения вопроса состояния экс-президента.На данный момент адвокаты Саакашвили заявили, что он не против встретиться с группой врачей, собранной властями.Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров по двум делам - делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили