https://sputnik-georgia.ru/20211013/vrachi-zhdut-soglasiya-saakashvili-dlya-ego-osmotra-260525371.html
Врачи ждут согласия Саакашвили для его осмотра
Врачи ждут согласия Саакашвили для его осмотра
Адвокаты экс-президента заявили, что он не против встретиться с группой врачей, собранной властями 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T21:53+0400
2021-10-13T21:53+0400
2021-10-13T21:53+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Группа врачей, собранная по просьбе Минюста Грузии, ждет разрешения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на встречу, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.С инициативой о сборе группы врачей для Саакашвили Минюст выступил накануне. Адвокаты не раз говорили, что состояние здоровья экс-президента, который голодает в тюрьме уже 13 день ухудшается, хотя пока остается стабильным.По его словам, межведомственный совет с участием представителей Минздрава, профильных комитетов парламента и Народного защитника Грузии будет собираться на постоянной основе для обсуждения вопроса состояния экс-президента.На данный момент адвокаты Саакашвили заявили, что он не против встретиться с группой врачей, собранной властями.Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров по двум делам - делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Врачи ждут согласия Саакашвили для его осмотра
Адвокаты экс-президента заявили, что он не против встретиться с группой врачей, собранной властями
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Группа врачей, собранная по просьбе Минюста Грузии, ждет разрешения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на встречу, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
С инициативой о сборе группы врачей для Саакашвили Минюст выступил накануне. Адвокаты не раз говорили, что состояние здоровья экс-президента, который голодает в тюрьме уже 13 день ухудшается, хотя пока остается стабильным.
"Мультифункциональная группа врачей собрана, и я хочу за это поблагодарить главу Минздрава Екатерину Тикарадзе, которая собрала ее на следующий же день [после просьбы]. Теперь подключение врачей будет зависеть от согласия самого Михаила Саакашвили", - сказал Брегадзе.
По его словам, межведомственный совет с участием представителей Минздрава, профильных комитетов парламента и Народного защитника Грузии будет собираться на постоянной основе для обсуждения вопроса состояния экс-президента.
На данный момент адвокаты Саакашвили заявили, что он не против встретиться с группой врачей, собранной властями.
Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.
Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров по двум делам - делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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