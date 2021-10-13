https://sputnik-georgia.ru/20211013/zhitel-gruzii-zaderzhan-za-iznasilovanie-svoey-vnuchki-260499834.html

Житель Грузии задержан за изнасилование своей внучки

Житель Грузии задержан за изнасилование своей внучки

По данным СМИ, речь идет о мужчине в возрасте 50-60 лет, который изнасиловал свою внучку-подростка 13.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Житель одного из сел Горийского района Грузии задержан по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего члена семьи, сообщили Sputnik Грузия в МВД.Следствие ведется по статье изнасилование, назначена судебно-медицинская экспертиза.По данным грузинских СМИ, речь идет о мужчине в возрасте 50-60 лет, который изнасиловал свою 13-летнюю внучку. О случившемся подросток рассказала после того, как ей стало плохо в школе. Задержанный находится в следственном изоляторе и ждет официального предъявления обвинений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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