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Житель Грузии задержан за изнасилование своей внучки
Житель Грузии задержан за изнасилование своей внучки
По данным СМИ, речь идет о мужчине в возрасте 50-60 лет, который изнасиловал свою внучку-подростка 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T13:04+0400
2021-10-13T13:04+0400
2021-10-13T13:04+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Житель одного из сел Горийского района Грузии задержан по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего члена семьи, сообщили Sputnik Грузия в МВД.Следствие ведется по статье изнасилование, назначена судебно-медицинская экспертиза.По данным грузинских СМИ, речь идет о мужчине в возрасте 50-60 лет, который изнасиловал свою 13-летнюю внучку. О случившемся подросток рассказала после того, как ей стало плохо в школе. Задержанный находится в следственном изоляторе и ждет официального предъявления обвинений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, шида картли, насилие
Житель Грузии задержан за изнасилование своей внучки
По данным СМИ, речь идет о мужчине в возрасте 50-60 лет, который изнасиловал свою внучку-подростка
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik.
Житель одного из сел Горийского района Грузии задержан по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего члена семьи, сообщили Sputnik Грузия
в МВД.
Следствие ведется по статье изнасилование, назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данным грузинских СМИ, речь идет о мужчине в возрасте 50-60 лет, который изнасиловал свою 13-летнюю внучку. О случившемся подросток рассказала после того, как ей стало плохо в школе.
Задержанный находится в следственном изоляторе и ждет официального предъявления обвинений.
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