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Житель Грузии задержан за изнасилование своей внучки
Житель Грузии задержан за изнасилование своей внучки
По данным СМИ, речь идет о мужчине в возрасте 50-60 лет, который изнасиловал свою внучку-подростка 13.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Житель одного из сел Горийского района Грузии задержан по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего члена семьи, сообщили Sputnik Грузия в МВД.Следствие ведется по статье изнасилование, назначена судебно-медицинская экспертиза.По данным грузинских СМИ, речь идет о мужчине в возрасте 50-60 лет, который изнасиловал свою 13-летнюю внучку. О случившемся подросток рассказала после того, как ей стало плохо в школе. Задержанный находится в следственном изоляторе и ждет официального предъявления обвинений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, шида картли, насилие

Житель Грузии задержан за изнасилование своей внучки

13:04 13.10.2021
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© photo: Sputnik / Olga KiknavelidzeАкция в поддержку Михаила Саакашвили у здания руставской тюрьмы. 8 октября 2021 года
Акция в поддержку Михаила Саакашвили у здания руставской тюрьмы. 8 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© photo: Sputnik / Olga Kiknavelidze
По данным СМИ, речь идет о мужчине в возрасте 50-60 лет, который изнасиловал свою внучку-подростка
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Житель одного из сел Горийского района Грузии задержан по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего члена семьи, сообщили Sputnik Грузия в МВД.
Следствие ведется по статье изнасилование, назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данным грузинских СМИ, речь идет о мужчине в возрасте 50-60 лет, который изнасиловал свою 13-летнюю внучку. О случившемся подросток рассказала после того, как ей стало плохо в школе.
Задержанный находится в следственном изоляторе и ждет официального предъявления обвинений.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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