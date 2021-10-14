https://sputnik-georgia.ru/20211014/administratsiya-tyurem-oprovergla-informatsiyu-o-bunte-v-rustavskoy-tyurme-260562208.html

Администрация тюрем опровергла информацию о бунте в руставской тюрьме

Администрация тюрем опровергла информацию о бунте в руставской тюрьме

Из-за пожара на территории тюрьмы прекратилась подача электроэнергии, и из-за этого заключенные не могут связаться с семьями 14.10.2021, Sputnik Грузия

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происшествия

новости

грузия

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба опровергла информацию о бунте в руставской тюрьме №17, где недавно бушевал пожар.Пожар начался в 14:20 по тбилисскому времени на кухне. Всего на месте работали 6 пожарных бригад и 11 машин.Оппозиционные СМИ распространили информацию, что в тюрьме начался бунт и заключенные захватили тюрьму, заперев охрану.В службе пояснили, что пожар на территории тюрьмы практически локализован, но пока не восстановлена подача электроэнергии, и из-за этого заключенные не могут связаться с семьями.При этом отмечено, что администрация тюрьмы полностью контролирует ситуацию, и как только подача электричества будет восстановлена, заключенные позвонят семьям.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, специальная пенитенциарная служба