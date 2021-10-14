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Администрация тюрем опровергла информацию о бунте в руставской тюрьме
Администрация тюрем опровергла информацию о бунте в руставской тюрьме
Из-за пожара на территории тюрьмы прекратилась подача электроэнергии, и из-за этого заключенные не могут связаться с семьями 14.10.2021, Sputnik Грузия
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происшествия
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба опровергла информацию о бунте в руставской тюрьме №17, где недавно бушевал пожар.Пожар начался в 14:20 по тбилисскому времени на кухне. Всего на месте работали 6 пожарных бригад и 11 машин.Оппозиционные СМИ распространили информацию, что в тюрьме начался бунт и заключенные захватили тюрьму, заперев охрану.В службе пояснили, что пожар на территории тюрьмы практически локализован, но пока не восстановлена подача электроэнергии, и из-за этого заключенные не могут связаться с семьями.При этом отмечено, что администрация тюрьмы полностью контролирует ситуацию, и как только подача электричества будет восстановлена, заключенные позвонят семьям.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, специальная пенитенциарная служба

Администрация тюрем опровергла информацию о бунте в руставской тюрьме

20:02 14.10.2021 (обновлено: 20:14 14.10.2021)
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© photo: Sputnik / Olga KiknavelidzeРуставская тюрьма
Руставская тюрьма - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© photo: Sputnik / Olga Kiknavelidze
Из-за пожара на территории тюрьмы прекратилась подача электроэнергии, и из-за этого заключенные не могут связаться с семьями
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба опровергла информацию о бунте в руставской тюрьме №17, где недавно бушевал пожар.
Пожар начался в 14:20 по тбилисскому времени на кухне. Всего на месте работали 6 пожарных бригад и 11 машин.
Оппозиционные СМИ распространили информацию, что в тюрьме начался бунт и заключенные захватили тюрьму, заперев охрану.
"Это полная ложь и часть грязной дезинформационной кампании, целью которой является атака на государственные институты и введение общества в заблуждение", - говорится в сообщении.
В службе пояснили, что пожар на территории тюрьмы практически локализован, но пока не восстановлена подача электроэнергии, и из-за этого заключенные не могут связаться с семьями.
При этом отмечено, что администрация тюрьмы полностью контролирует ситуацию, и как только подача электричества будет восстановлена, заключенные позвонят семьям.
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