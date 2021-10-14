https://sputnik-georgia.ru/20211014/bolshoe-intervyu-vladimira-putina-cnbc-o-sanktsiyakh-energetike-i-smerti-dollara-260535108.html
Большое интервью Владимира Путина CNBC: о санкциях, энергетике и смерти доллара
Большое интервью Владимира Путина CNBC: о санкциях, энергетике и смерти доллара
По окончании пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин ответил на вопросы сотрудницы американского телеканала CNBC Хедли... 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T11:45+0400
2021-10-14T11:45+0400
2021-10-14T11:45+0400
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Когда доллар перестанет быть мировой валютой и почему США сами подрывают к нему доверие? Начнёт ли мир продавать нефть за криптовалюту? Переориентируется ли Россия на зелёную энергетику? Чем опасен союз Австралии, США и Великобритании AUKUS и приведёт ли он к новой холодной войне? В чем главная задача российских властей? И будет ли Владимир Путин баллотироваться на новый срок? На эти и другие вопросы президент России Владимир Путин ответил в интервью американскому телеканалу CNBC в рамках Российской энергетической недели.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, россия, видео, владимир путин, мультимедиа, видео
Большое интервью Владимира Путина CNBC: о санкциях, энергетике и смерти доллара
По окончании пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин ответил на вопросы сотрудницы американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Смотрите в видео интервью главы российского государства
Когда доллар перестанет быть мировой валютой и почему США сами подрывают к нему доверие? Начнёт ли мир продавать нефть за криптовалюту? Переориентируется ли Россия на зелёную энергетику? Чем опасен союз Австралии, США и Великобритании AUKUS и приведёт ли он к новой холодной войне? В чем главная задача российских властей? И будет ли Владимир Путин баллотироваться на новый срок?
На эти и другие вопросы президент России Владимир Путин ответил в интервью американскому телеканалу CNBC в рамках Российской энергетической недели.