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Большое интервью Владимира Путина CNBC: о санкциях, энергетике и смерти доллара
Большое интервью Владимира Путина CNBC: о санкциях, энергетике и смерти доллара
По окончании пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин ответил на вопросы сотрудницы американского телеканала CNBC Хедли... 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T11:45+0400
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Когда доллар перестанет быть мировой валютой и почему США сами подрывают к нему доверие? Начнёт ли мир продавать нефть за криптовалюту? Переориентируется ли Россия на зелёную энергетику? Чем опасен союз Австралии, США и Великобритании AUKUS и приведёт ли он к новой холодной войне? В чем главная задача российских властей? И будет ли Владимир Путин баллотироваться на новый срок? На эти и другие вопросы президент России Владимир Путин ответил в интервью американскому телеканалу CNBC в рамках Российской энергетической недели.
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политика, россия, видео, владимир путин, мультимедиа, видео

Большое интервью Владимира Путина CNBC: о санкциях, энергетике и смерти доллара

11:45 14.10.2021
419
© video: CNBC
По окончании пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин ответил на вопросы сотрудницы американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Смотрите в видео интервью главы российского государства
Когда доллар перестанет быть мировой валютой и почему США сами подрывают к нему доверие? Начнёт ли мир продавать нефть за криптовалюту? Переориентируется ли Россия на зелёную энергетику? Чем опасен союз Австралии, США и Великобритании AUKUS и приведёт ли он к новой холодной войне? В чем главная задача российских властей? И будет ли Владимир Путин баллотироваться на новый срок?
На эти и другие вопросы президент России Владимир Путин ответил в интервью американскому телеканалу CNBC в рамках Российской энергетической недели.
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