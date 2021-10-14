https://sputnik-georgia.ru/20211014/chislo-zhertv-tayfuna-na-filippinakh-vozroslo-do-30-260532461.html

Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 30

Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 30

В настоящее время тайфун покинул территорию Филиппин. Эвакуировано около 15 тысяч человек 14.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Количество жертв тайфуна Maring (Kompasu), который прошел на днях на острове Лусон на Филиппинах, возросло до 30.Ранее в провинции Бенгет произошли оползни из-за дождей, обширные территории пострадали от наводнений. В настоящее время тайфун покинул территорию Филиппин. Эвакуировано около 15 тысяч человек.По информации управления, в 110 городах Филиппин наблюдались перебои в электроснабжении, повреждены 325 домов, более четверти из которых разрушены полностью. Ущерб для сельского хозяйства составил свыше 21,5 миллиона долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, в мире, филиппины, стихийное бедствие, тайфун