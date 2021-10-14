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Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 30
Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 30
В настоящее время тайфун покинул территорию Филиппин. Эвакуировано около 15 тысяч человек 14.10.2021, Sputnik Грузия
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стихийное бедствие
тайфун
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ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Количество жертв тайфуна Maring (Kompasu), который прошел на днях на острове Лусон на Филиппинах, возросло до 30.Ранее в провинции Бенгет произошли оползни из-за дождей, обширные территории пострадали от наводнений. В настоящее время тайфун покинул территорию Филиппин. Эвакуировано около 15 тысяч человек.По информации управления, в 110 городах Филиппин наблюдались перебои в электроснабжении, повреждены 325 домов, более четверти из которых разрушены полностью. Ущерб для сельского хозяйства составил свыше 21,5 миллиона долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, в мире, филиппины, стихийное бедствие, тайфун

Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 30

11:01 14.10.2021
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© AP Photo / Aaron FavilaЗатопленная в результате тайфуна "Молаве" дорога на Филиппинах
Затопленная в результате тайфуна Молаве дорога на Филиппинах - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / Aaron Favila
В настоящее время тайфун покинул территорию Филиппин. Эвакуировано около 15 тысяч человек
ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Количество жертв тайфуна Maring (Kompasu), который прошел на днях на острове Лусон на Филиппинах, возросло до 30.
Что касается пострадавших, травмы получили еще три человека, 14 считаются пропавшими без вести. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении Государственного совета по сокращению и управлению рисками стихийных бедствий.
Ранее в провинции Бенгет произошли оползни из-за дождей, обширные территории пострадали от наводнений. В настоящее время тайфун покинул территорию Филиппин. Эвакуировано около 15 тысяч человек.
По информации управления, в 110 городах Филиппин наблюдались перебои в электроснабжении, повреждены 325 домов, более четверти из которых разрушены полностью. Ущерб для сельского хозяйства составил свыше 21,5 миллиона долларов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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