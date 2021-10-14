https://sputnik-georgia.ru/20211014/dva-zhilykh-doma-sgoreli-v-batumi-260567352.html

Два жилых дома сгорели в Батуми

Два жилых дома сгорели в Батуми

Пожар произошел на территории, на которой планируется построить "город Мечты", где жилье получат в том числе и вынужденно перемещенные лица 14.10.2021, Sputnik Грузия

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2021-10-14T23:36+0400

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происшествия

новости

грузия

батуми

пожар

торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. В Батуми продолжается череда несчастий с жилыми домами - в четверг в городе сгорело сразу два жилых дома, обошлось без жертв.Чуть более недели назад в черноморском городе обрушился подъезд многоэтажки. В результате повреждения получили двое, а погибли 9 человек."К счастью жертв нет, все семьи будут перевезены в безопасное место. Мы строим "город Мечты" (новый район в Батуми), чтобы наконец решить проблему опасного жилья", - сказал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, прибывший на место пожара.Новый район предназначен для вынужденно перемещенных лиц, которые живут на данный момент в аварийных зданиях, непригодных для жилья.По словам главы правительства Аджарии, первая фаза строительства будет завершена до конца года и все нуждающиеся семьи получат жилье.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210307/Pozhar-v-Batumi---pogib-odin-chelovek-251099235.html

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происшествия, новости, грузия, батуми, пожар, торнике рижвадзе