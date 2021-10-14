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Два жилых дома сгорели в Батуми
Два жилых дома сгорели в Батуми
Пожар произошел на территории, на которой планируется построить "город Мечты", где жилье получат в том числе и вынужденно перемещенные лица 14.10.2021, Sputnik Грузия
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происшествия
новости
грузия
батуми
пожар
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. В Батуми продолжается череда несчастий с жилыми домами - в четверг в городе сгорело сразу два жилых дома, обошлось без жертв.Чуть более недели назад в черноморском городе обрушился подъезд многоэтажки. В результате повреждения получили двое, а погибли 9 человек."К счастью жертв нет, все семьи будут перевезены в безопасное место. Мы строим "город Мечты" (новый район в Батуми), чтобы наконец решить проблему опасного жилья", - сказал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, прибывший на место пожара.Новый район предназначен для вынужденно перемещенных лиц, которые живут на данный момент в аварийных зданиях, непригодных для жилья.По словам главы правительства Аджарии, первая фаза строительства будет завершена до конца года и все нуждающиеся семьи получат жилье.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, батуми, пожар, торнике рижвадзе

Два жилых дома сгорели в Батуми

23:36 14.10.2021 (обновлено: 00:00 15.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliФото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Пожарные спасатели на месте ЧП
Фото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Пожарные спасатели на месте ЧП - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Пожар произошел на территории, на которой планируется построить "город Мечты", где жилье получат в том числе и вынужденно перемещенные лица
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. В Батуми продолжается череда несчастий с жилыми домами - в четверг в городе сгорело сразу два жилых дома, обошлось без жертв.
Чуть более недели назад в черноморском городе обрушился подъезд многоэтажки. В результате повреждения получили двое, а погибли 9 человек.
Пожарные работают на месте пожара - Sputnik Грузия, 1920, 07.03.2021
Пожар в Батуми - погиб один человек
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"К счастью жертв нет, все семьи будут перевезены в безопасное место. Мы строим "город Мечты" (новый район в Батуми), чтобы наконец решить проблему опасного жилья", - сказал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, прибывший на место пожара.
Новый район предназначен для вынужденно перемещенных лиц, которые живут на данный момент в аварийных зданиях, непригодных для жилья.
По словам главы правительства Аджарии, первая фаза строительства будет завершена до конца года и все нуждающиеся семьи получат жилье.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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