https://sputnik-georgia.ru/20211014/dva-zhilykh-doma-sgoreli-v-batumi-260567352.html
Два жилых дома сгорели в Батуми
Два жилых дома сгорели в Батуми
Пожар произошел на территории, на которой планируется построить "город Мечты", где жилье получат в том числе и вынужденно перемещенные лица 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T23:36+0400
2021-10-14T23:36+0400
2021-10-15T00:00+0400
происшествия
новости
грузия
батуми
пожар
торнике рижвадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/09/260387998_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_ff8813682d0b2b629dac90891e3413bf.jpg
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. В Батуми продолжается череда несчастий с жилыми домами - в четверг в городе сгорело сразу два жилых дома, обошлось без жертв.Чуть более недели назад в черноморском городе обрушился подъезд многоэтажки. В результате повреждения получили двое, а погибли 9 человек."К счастью жертв нет, все семьи будут перевезены в безопасное место. Мы строим "город Мечты" (новый район в Батуми), чтобы наконец решить проблему опасного жилья", - сказал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, прибывший на место пожара.Новый район предназначен для вынужденно перемещенных лиц, которые живут на данный момент в аварийных зданиях, непригодных для жилья.По словам главы правительства Аджарии, первая фаза строительства будет завершена до конца года и все нуждающиеся семьи получат жилье.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210307/Pozhar-v-Batumi---pogib-odin-chelovek-251099235.html
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/09/260387998_79:0:1215:852_1920x0_80_0_0_42da85127ef6c050d8713c0d4967b009.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, батуми, пожар, торнике рижвадзе
Два жилых дома сгорели в Батуми
23:36 14.10.2021 (обновлено: 00:00 15.10.2021)
Пожар произошел на территории, на которой планируется построить "город Мечты", где жилье получат в том числе и вынужденно перемещенные лица
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. В Батуми продолжается череда несчастий с жилыми домами - в четверг в городе сгорело сразу два жилых дома, обошлось без жертв.
Чуть более недели назад в черноморском городе обрушился подъезд многоэтажки. В результате повреждения получили двое, а погибли 9 человек.
"К счастью жертв нет, все семьи будут перевезены в безопасное место. Мы строим "город Мечты" (новый район в Батуми), чтобы наконец решить проблему опасного жилья", - сказал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, прибывший на место пожара.
Новый район предназначен для вынужденно перемещенных лиц, которые живут на данный момент в аварийных зданиях, непригодных для жилья.
По словам главы правительства Аджарии, первая фаза строительства будет завершена до конца года и все нуждающиеся семьи получат жилье.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.