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Газ в Европе снова начал дорожать
Газ в Европе снова начал дорожать
В начале октября цены на газ достигли исторического максимума, после чего последовал небольшой откат 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T12:17+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Ноябрьские фьючерсы на газ в Европе начали день с роста, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Об этом пишет РИА Новости.Так, бумаги по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) стартовали с 1127,5 доллара за тысячу кубометров и к 10:13 по тбс подорожали до 1157,5 доллара. Это на 3,1% выше расчетной цены предыдущего дня.Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются выше тысячи долларов.Как объяснил накануне президент России Владимир Путин, рекордный рост цен на газ в Европе вызван дефицитом электроэнергии, а не наоборот. По его словам, после прошлой холодной зимы многие европейские страны не стали восполнять запасы топлива перед новым сезоном. Они рассчитывали на спотовые поставки и тем самым еще сильнее "подстегнули цены наверх".Эксперты же объясняют эту ситуацию несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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новости, в мире, европа, газ

Газ в Европе снова начал дорожать

12:17 14.10.2021
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© photo: SputnikГазораспределительная станция, архивное фото
Газораспределительная станция, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© photo: Sputnik
В начале октября цены на газ достигли исторического максимума, после чего последовал небольшой откат
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Ноябрьские фьючерсы на газ в Европе начали день с роста, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Об этом пишет РИА Новости.
Так, бумаги по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) стартовали с 1127,5 доллара за тысячу кубометров и к 10:13 по тбс подорожали до 1157,5 доллара. Это на 3,1% выше расчетной цены предыдущего дня.
Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются выше тысячи долларов.
Как объяснил накануне президент России Владимир Путин, рекордный рост цен на газ в Европе вызван дефицитом электроэнергии, а не наоборот. По его словам, после прошлой холодной зимы многие европейские страны не стали восполнять запасы топлива перед новым сезоном. Они рассчитывали на спотовые поставки и тем самым еще сильнее "подстегнули цены наверх".
Эксперты же объясняют эту ситуацию несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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