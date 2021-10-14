https://sputnik-georgia.ru/20211014/gaz-v-evrope-snova-nachal-dorozhat-260535511.html

Газ в Европе снова начал дорожать

Газ в Европе снова начал дорожать

В начале октября цены на газ достигли исторического максимума, после чего последовал небольшой откат 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T12:17+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Ноябрьские фьючерсы на газ в Европе начали день с роста, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Об этом пишет РИА Новости.Так, бумаги по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) стартовали с 1127,5 доллара за тысячу кубометров и к 10:13 по тбс подорожали до 1157,5 доллара. Это на 3,1% выше расчетной цены предыдущего дня.Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются выше тысячи долларов.Как объяснил накануне президент России Владимир Путин, рекордный рост цен на газ в Европе вызван дефицитом электроэнергии, а не наоборот. По его словам, после прошлой холодной зимы многие европейские страны не стали восполнять запасы топлива перед новым сезоном. Они рассчитывали на спотовые поставки и тем самым еще сильнее "подстегнули цены наверх".Эксперты же объясняют эту ситуацию несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

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