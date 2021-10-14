https://sputnik-georgia.ru/20211014/gruzinskiy-basketbolist-priznan-mvp-igrokom-tretego-tura-evroligi-260538787.html

Грузинский баскетболист признан MVP игроком третьего тура Евролиги

Грузинский баскетболист признан MVP игроком третьего тура Евролиги

Грузинский баскетболист в шестой раз в карьере становится самым ценным игроком тура в Евролиге 14.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия признан самым ценным игроком третьего тура Евролиги.В матче отчетного тура ЦСКА на своем паркете обыграл питерский "Зенит" 77:67, а Шенгелия установил личный рекорд результативности на турнире, набрав 33 очка. Также форвард записал на свой счет восемь подборов и две результативные передачи.Шенгелия во второй раз подряд признается MVP тура в Евролиге. 8 октября ЦСКА обыграл на выезде стамбульский "Анадолу Эфес" (100:96), а Шенгелия в той встрече набрал 23 очка.Грузинский баскетболист в шестой раз в карьере становится самым ценным игроком тура в Евролиге. Предыдущие четыре награды MVP Шенгелия получил, выступая за испанскую "Басконию".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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