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Грузинский баскетболист признан MVP игроком третьего тура Евролиги
Грузинский баскетболист признан MVP игроком третьего тура Евролиги
Грузинский баскетболист в шестой раз в карьере становится самым ценным игроком тура в Евролиге 14.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия признан самым ценным игроком третьего тура Евролиги.В матче отчетного тура ЦСКА на своем паркете обыграл питерский "Зенит" 77:67, а Шенгелия установил личный рекорд результативности на турнире, набрав 33 очка. Также форвард записал на свой счет восемь подборов и две результативные передачи.Шенгелия во второй раз подряд признается MVP тура в Евролиге. 8 октября ЦСКА обыграл на выезде стамбульский "Анадолу Эфес" (100:96), а Шенгелия в той встрече набрал 23 очка.Грузинский баскетболист в шестой раз в карьере становится самым ценным игроком тура в Евролиге. Предыдущие четыре награды MVP Шенгелия получил, выступая за испанскую "Басконию".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, цска, торнике шенгелия, баскетбол

Грузинский баскетболист признан MVP игроком третьего тура Евролиги

14:47 14.10.2021
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© photo: Sputnik / Mikhail Serbin / Перейти в фотобанкИгрок ЦСКА Торнике Шенгелия (справа) и игрок "Анадолу Эфеса" Родриг Бьёбуа
Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия (справа) и игрок Анадолу Эфеса Родриг Бьёбуа - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin
/
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Грузинский баскетболист в шестой раз в карьере становится самым ценным игроком тура в Евролиге
ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия признан самым ценным игроком третьего тура Евролиги.
В матче отчетного тура ЦСКА на своем паркете обыграл питерский "Зенит" 77:67, а Шенгелия установил личный рекорд результативности на турнире, набрав 33 очка. Также форвард записал на свой счет восемь подборов и две результативные передачи.
Шенгелия во второй раз подряд признается MVP тура в Евролиге. 8 октября ЦСКА обыграл на выезде стамбульский "Анадолу Эфес" (100:96), а Шенгелия в той встрече набрал 23 очка.
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкИгрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия
Игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
/
Перейти в фотобанк
Грузинский баскетболист в шестой раз в карьере становится самым ценным игроком тура в Евролиге. Предыдущие четыре награды MVP Шенгелия получил, выступая за испанскую "Басконию".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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