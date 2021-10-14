https://sputnik-georgia.ru/20211014/gruzinskiy-dizayner-sredi-polskikh-orlov-i-dom-ego-mechty-v-tbilisi-260507314.html

Грузинский дизайнер среди "польских орлов" и дом его мечты в Тбилиси

Грузинский дизайнер среди "польских орлов" и дом его мечты в Тбилиси

Рубрика "Грузины за рубежом" знакомит с проживающим в Польше дизайнером Зурабом Вадачкория 14.10.2021, Sputnik Грузия

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грузия

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Уже 14 лет Зураб Вадачкория живет в Польше, и за это время ему пришлось через многое пройти. Однако, благодаря своему трудолюбию, таланту и добросовестному отношению к делу, мужчина легко завоевал доверие поляков. Сначала Вадачкория занимался изготовлением оригинальных подсвечников, на которые очень быстро нашлись покупатели. Сегодня поляки уже доверяют ему дизайн и обустройство интерьера своего дома. В дни пандемии, находясь в изоляции, он протянул руку помощи многим грузинам, прибывшим в Польшу. Совершенно бескорыстно.– Какова была ваша тбилисская жизнь, чем вы занимались на родине?– Я тбилисец. Жил в районе Мтацминда. С детства хорошо рисовал, любил что-то мастерить. За что ни брался, у меня все очень неплохо получалось.Сначала был декоратором в Грибоедовском театре, затем пять лет – в "Свободном театре", выполнял различные работы. Ленивым никогда не был, трудиться люблю с детства, и начиная с 16 лет всегда было желание что-то делать. Однако в Грузии, к сожалению, "наладить" свое дело не удавалось так, как мне хотелось. И потому я был вынужден покинуть страну и отправиться за рубеж.– Когда вы прибыли в Польшу, кто первым протянул вам руку помощи?– В Варшаве я с 2006 года. Первым, кто пришел мне на помощь, был поляк Павел Фиалковский, который во всем оказывал мне поддержку. Сначала я работал в сфере торговли автомобильными маслами, затем стал снова мастерить поделки. Для пробы начал изготовлять подсвечники из металла, для этого использовал специальные технические установки. Вскоре стало ясно, что местным жителям моя продукция очень по вкусу, желающих их приобрести, к моему удивлению, оказалось очень много.– Вы выполняли работы и других видов. Какой заказ был для вас самым важным?– Однажды я случайно познакомился с профессором Варшавского университета, господином Мареком Миллером, которому очень понравились мои работы, и он предложил выполнить один очень серьезный заказ. Польский университет, оказывается, два года искал художника-декоратора, способного справиться с весьма ответственной задачей. Дело в том, что в здании Варшавского университета есть исторический экспонат – гипсовые фигуры двух орлов, под которыми нужно было сделать надпись Między orłami ("Среди орлов"), а на доске должны были быть выставлены фотографии успешных студентов и профессоров-преподавателей этого университета. К счастью, я неплохо справился с этой задачей, которая долгое время казалась невыполнимой.– Знают ли грузинские студенты об этом факте?– Не знаю, но обещали, что обязательно припишут к экспонату, что он художественно оформлен грузином Зурабом Вадачкория. Большего счастья не существует, чем когда твою работу очень высоко оценивают.– Уверена, после этого поступали и другие серьезные предложения.– Так и было. По рекомендации того же профессора владелец частного польского театра "Лаборатория репортажей" предложил мне работу декоратора, но оплата меня не устроила, и я отказался. К тому же, я хотел развиваться как специалист, а в театре такой возможности у меня не было бы. Потом я освоил работу в программе 3D, начал заниматься проектированием мебели и внутреннего интерьера квартир.– Кто ваши заказчики?– Мои заказчики – люди, так сказать, не рядовые, среди них были представители различных ведомств Польши, члены польского сейма. Без преувеличения могу сказать, что работаю качественно, потому очень многие важные заказы доверяют именно мне. Что очень радует и возлагает еще больше ответственности.– Во всяком деле, помимо профессионализма, ценятся и личностные качества…– Мне очень неловко об этом говорить, но кроме качественного выполнения заказа, конечно же, обращают внимание и на порядочность специалиста. Поляки – надежные партнеры. Не помню случая, чтобы меня в чем-то обманули или разочаровали.– В период ковид-пандемии, когда строительные работы остановились всюду, в том числе и в Польше, вы, оказывается, совершенно безвозмездно помогали грузинским эмигрантам.– Когда вместе с другими я заперся дома, часто читал в социальных сетях посты приехавших в Польшу грузин, которые просили о помощи. Я связывался с ними, лично встречался и помогал, чем мог.– А у вас самого есть в Грузии спроектированный по вашему дизайну красивый дом?– Я часто приезжаю в Грузию. Приехав в 2012 году, я снес свой дом на улице Зубалашвили возле Верховного суда. И от начала до конца спроектировал и построил его по своему дизайну. Это дом, который я часто представлял в мечтах. А сейчас он в моем родном городе. И когда я приезжаю, счастлив от пребывания в нем. Я очень хочу здесь остаться, но реальность иная. К сожалению, в чужой стране больше возможностей.В Польше меня одолевает сильная ностальгия по Грузии и друзьям. Скучаю по своему городу, его улицам… Наверное, придет время, когда я вместе с семьей вернусь навсегда и счастливо заживу в построенном мной доме.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, аналитика, интервью, грузины за рубежом, польша, грузинские дизайнеры