https://sputnik-georgia.ru/20211014/gruziya-otmechaet-prazdnik-mtskhetoba-svetitskhovloba-260526190.html
Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба
Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба
Из-за трагедии в Батуми, где при обрушении подъезда многоэтажного дома погибли девять человек, праздничных мероприятий во Мцхета проводиться не будет 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T07:01+0400
2021-10-14T07:01+0400
2021-10-14T07:01+0400
религия
новости
грузия
мцхетоба-светицховлоба
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ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Грузия 14 октября отмечается большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро.В Грузии 14 октября является нерабочим днем.Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра начинают собираться верующие со всей страны.Однако из-за трагедии в Батуми, где при обрушении подъезда многоэтажного дома погибли девять человек, праздничных мероприятий во Мцхета проводиться не будет.Верующих уже поздравил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.Он также напомнил верующим о необходимости ценить милость Господа и человека."Бог действительно дал нам милость, и мы должны поддерживать эту милость, мы должны ценить ее. Мы должны ценить личность, мы должны поддерживать ее, и в этом случае вы добьетесь большого успеха", – говорится в послании.Праздник Светицховлоба в Грузии отмечают дважды: 14 октября – в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также 13 июля, так как христианский мир празднует в этот день Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов, которым посвящен и Мцхетский храм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
религия , новости, грузия, мцхетоба-светицховлоба
Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба
Из-за трагедии в Батуми, где при обрушении подъезда многоэтажного дома погибли девять человек, праздничных мероприятий во Мцхета проводиться не будет
ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Грузия 14 октября отмечается большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро.
В Грузии 14 октября является нерабочим днем.
Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра начинают собираться верующие со всей страны.
Однако из-за трагедии в Батуми, где при обрушении подъезда многоэтажного дома погибли девять человек, праздничных мероприятий во Мцхета проводиться не будет.
Верующих уже поздравил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.
"Светицховлоба – самый большой праздник. Неслучайно Светицховлоба и Мцхетоба – это один день. Я помню прошлые годы, когда был коммунистический режим, и Грузинская церковь, и грузинский народ пережили много невзгод, но твоя работа прекрасна, Господи! Мы благодарим Господа за то, что мы прошли через это испытание и многие печали превратились в радость. Пусть Небесный Отец не лишит радости вас и Грузию", – говорится в послании Патриарха верующим.
Он также напомнил верующим о необходимости ценить милость Господа и человека.
"Бог действительно дал нам милость, и мы должны поддерживать эту милость, мы должны ценить ее. Мы должны ценить личность, мы должны поддерживать ее, и в этом случае вы добьетесь большого успеха", – говорится в послании.
Праздник Светицховлоба в Грузии отмечают дважды: 14 октября – в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также 13 июля, так как христианский мир празднует в этот день Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов, которым посвящен и Мцхетский храм.
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