https://sputnik-georgia.ru/20211014/gruziya-otmechaet-prazdnik-mtskhetoba-svetitskhovloba-260526190.html

Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба

Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба

Из-за трагедии в Батуми, где при обрушении подъезда многоэтажного дома погибли девять человек, праздничных мероприятий во Мцхета проводиться не будет 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T07:01+0400

2021-10-14T07:01+0400

2021-10-14T07:01+0400

религия

новости

грузия

мцхетоба-светицховлоба

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ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Грузия 14 октября отмечается большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро.В Грузии 14 октября является нерабочим днем.Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра начинают собираться верующие со всей страны.Однако из-за трагедии в Батуми, где при обрушении подъезда многоэтажного дома погибли девять человек, праздничных мероприятий во Мцхета проводиться не будет.Верующих уже поздравил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.Он также напомнил верующим о необходимости ценить милость Господа и человека."Бог действительно дал нам милость, и мы должны поддерживать эту милость, мы должны ценить ее. Мы должны ценить личность, мы должны поддерживать ее, и в этом случае вы добьетесь большого успеха", – говорится в послании.Праздник Светицховлоба в Грузии отмечают дважды: 14 октября – в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также 13 июля, так как христианский мир празднует в этот день Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов, которым посвящен и Мцхетский храм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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религия , новости, грузия, мцхетоба-светицховлоба