https://sputnik-georgia.ru/20211014/koshki-ustroili-ochen-lenivuyu-i-bezopasnuyu-draku--zabavnoe-video-260550533.html

Кошки устроили очень ленивую и безопасную драку – забавное видео

Кошки устроили очень ленивую и безопасную драку – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T16:16+0400

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Когда хочешь показать, кто в этом доме главный, но бережешь свою неописуемую красоту.На кадрах видно, как два кота сидят на полу комнаты, приподнявшись на двух задних лапах. Именно в этой позе весь бой и проходит. Они хлопают передними лапами по передним лапам друг друга, монотонно, лениво, спокойно и легко. На мордочке белого кота видно явное нежелание вообще заниматься этим делом, поэтому в конце концов он прекращает первым и так же лениво уходит.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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