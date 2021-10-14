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Кошки устроили очень ленивую и безопасную драку – забавное видео
Кошки устроили очень ленивую и безопасную драку – забавное видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 14.10.2021, Sputnik Грузия
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Когда хочешь показать, кто в этом доме главный, но бережешь свою неописуемую красоту.На кадрах видно, как два кота сидят на полу комнаты, приподнявшись на двух задних лапах. Именно в этой позе весь бой и проходит. Они хлопают передними лапами по передним лапам друг друга, монотонно, лениво, спокойно и легко. На мордочке белого кота видно явное нежелание вообще заниматься этим делом, поэтому в конце концов он прекращает первым и так же лениво уходит.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Кошки устроили очень ленивую и безопасную драку – забавное видео

16:16 14.10.2021
155
© TikTok / w0rld_wide_webКотов застали за очень ленивой и монотонной дракой – забавное видео
Котов застали за очень ленивой и монотонной дракой – забавное видео - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© TikTok / w0rld_wide_web
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Когда хочешь показать, кто в этом доме главный, но бережешь свою неописуемую красоту.
 
На кадрах видно, как два кота сидят на полу комнаты, приподнявшись на двух задних лапах. Именно в этой позе весь бой и проходит. Они хлопают передними лапами по передним лапам друг друга, монотонно, лениво, спокойно и легко. На мордочке белого кота видно явное нежелание вообще заниматься этим делом, поэтому в конце концов он прекращает первым и так же лениво уходит.
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