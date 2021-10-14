https://sputnik-georgia.ru/20211014/koshki-ustroili-ochen-lenivuyu-i-bezopasnuyu-draku--zabavnoe-video-260550533.html
Кошки устроили очень ленивую и безопасную драку – забавное видео
Кошки устроили очень ленивую и безопасную драку – забавное видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T16:16+0400
2021-10-14T16:16+0400
2021-10-14T16:15+0400
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Когда хочешь показать, кто в этом доме главный, но бережешь свою неописуемую красоту.На кадрах видно, как два кота сидят на полу комнаты, приподнявшись на двух задних лапах. Именно в этой позе весь бой и проходит. Они хлопают передними лапами по передним лапам друг друга, монотонно, лениво, спокойно и легко. На мордочке белого кота видно явное нежелание вообще заниматься этим делом, поэтому в конце концов он прекращает первым и так же лениво уходит.Смотрите на видео также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Кошки устроили очень ленивую и безопасную драку – забавное видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Когда хочешь показать, кто в этом доме главный, но бережешь свою неописуемую красоту.
На кадрах видно, как два кота сидят на полу комнаты, приподнявшись на двух задних лапах. Именно в этой позе весь бой и проходит. Они хлопают передними лапами по передним лапам друг друга, монотонно, лениво, спокойно и легко. На мордочке белого кота видно явное нежелание вообще заниматься этим делом, поэтому в конце концов он прекращает первым и так же лениво уходит.
Очень ленивая драка кошек
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