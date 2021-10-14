https://sputnik-georgia.ru/20211014/natsarkhiv-gruzii-neobychno-pozdravil-khram-svetitskhoveli-s-prazdnikom-260545501.html
Нацархив Грузии необычно поздравил храм Светицховели с праздником
Нацархив Грузии необычно поздравил храм Светицховели с праздником
На мультимедийной выставке о соборе можно увидеть уникальные исторические видео- и фотоматериалы, редкие документы, письма и рукописи с упоминанием о... 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T16:21+0400
2021-10-14T16:21+0400
2021-10-14T16:21+0400
новости
грузия
празднование мцхетоба - светицховлоба
светицховели
национальный архив грузии
мцхетоба-светицховлоба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24475/57/244755743_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6b8b37cf51f15426bef87da3d74bc664.jpg
ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Национальный архив Грузии при Минюсте поздравил храм Светицховели с праздником, посвятив кафедральному патриаршему собору Грузинской православной церкви специальную мультимедийную страницу на своем сайте. Грузия 14 октября отмечает большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро. Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели.На праздничной странице Светицховели можно увидеть уникальные исторические видео- и фотоматериалы, а также редкие документы, письма и другие архивные рукописи с упоминанием о национальной святыне. "Национальный архив Грузии планирует в ближайшее время экспедицию в Светицховели, после которой существующие до сих пор богатые архивные документы будут пополнены новыми визуальными материалами", - сказано в сообщении Национального архива.История СветицховелиХрам Светицховели на протяжении тысячелетия является главным собором страны и центром христианской Грузии. В 1994 году внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно историческим источникам, еще в IV веке принявший христианство царь Мириан III по совету равноапостольной Нино выстроил на месте современного храма первую в Грузии деревянную церковь, которая не дошла до сегодняшних дней. Одним из ее устоев служил стоявший на месте захоронения ризы Христовой ("нешвенного хитона") священный ствол кедра (груз. свети (столп), цховели (животворящий), по которому и назван храм. Во II половине V века царь Вахтанг I Горгасал выстроил на месте этой церкви базилику. В XI веке на месте поврежденной базилики католикос Грузии Мелкиседек I (1012—1030, 1039—1045) воздвиг храм. Ныне существующая крестовокупольная четырехстолпная трехнефная церковь во имя Двенадцати Апостолов строилась с 1010 по 1029 год под наблюдением зодчего Арсакидзе.Светицховели является основополагающим храмом в стиле архитектуры средневековой Грузии. В церкви сохранились росписи XVI, XVII и возможно XVIII веков. Храм окружен крепостной стеной, которая была воздвигнута по приказу царя Ираклия II.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24475/57/244755743_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1e6a550e1c5dd6a4678a476bba4d2927.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, празднование мцхетоба - светицховлоба, светицховели, национальный архив грузии, мцхетоба-светицховлоба
Нацархив Грузии необычно поздравил храм Светицховели с праздником
На мультимедийной выставке о соборе можно увидеть уникальные исторические видео- и фотоматериалы, редкие документы, письма и рукописи с упоминанием о национальной святыне
ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik.
Национальный архив Грузии при Минюсте поздравил храм Светицховели с праздником, посвятив кафедральному патриаршему собору Грузинской православной церкви специальную мультимедийную страницу
на своем сайте.
Грузия 14 октября отмечает большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро. Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели.
На праздничной странице Светицховели можно увидеть уникальные исторические видео- и фотоматериалы, а также редкие документы, письма и другие архивные рукописи с упоминанием о национальной святыне.
"Национальный архив Грузии планирует в ближайшее время экспедицию в Светицховели, после которой существующие до сих пор богатые архивные документы будут пополнены новыми визуальными материалами", - сказано в сообщении Национального архива.
История Светицховели
Храм Светицховели на протяжении тысячелетия является главным собором страны и центром христианской Грузии. В 1994 году внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Согласно историческим источникам, еще в IV веке принявший христианство царь Мириан III по совету равноапостольной Нино выстроил на месте современного храма первую в Грузии деревянную церковь, которая не дошла до сегодняшних дней.
Одним из ее устоев служил стоявший на месте захоронения ризы Христовой ("нешвенного хитона") священный ствол кедра (груз. свети (столп), цховели (животворящий), по которому и назван храм.
Во II половине V века царь Вахтанг I Горгасал выстроил на месте этой церкви базилику. В XI веке на месте поврежденной базилики католикос Грузии Мелкиседек I (1012—1030, 1039—1045) воздвиг храм. Ныне существующая крестовокупольная четырехстолпная трехнефная церковь во имя Двенадцати Апостолов строилась с 1010 по 1029 год под наблюдением зодчего Арсакидзе.
Светицховели является основополагающим храмом в стиле архитектуры средневековой Грузии. В церкви сохранились росписи XVI, XVII и возможно XVIII веков. Храм окружен крепостной стеной, которая была воздвигнута по приказу царя Ираклия II.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.