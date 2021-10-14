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https://sputnik-georgia.ru/20211014/orionidy-2021-gde-i-kogda-nablyudat-zvezdopad-v-oktyabre-260543249.html
Ориониды 2021: где и когда наблюдать звездопад в октябре
Ориониды 2021: где и когда наблюдать звездопад в октябре
Звездопад Ориониды - один из самых красивых осенних метеорных потоков, подарит землянам яркое зрелище в третьей декаде декабря.
2021-10-14T19:15+0400
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справки
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Наблюдать эффектное космическое шоу жители Земли смогут в ночь с 21 на 22 октября – на пике звездопад Ориониды подарит до 20 метеоров в час.Sputnik Грузия рассказывает, когда пик активности Орионид и где наблюдать звездопад в октябре.Где и когда наблюдать звездопадОриониды – ежегодный осенний звездопад, который можно наблюдать в период со 2 октября по 7 ноября. Кульминации метеорный поток достигает 21- 22 октября.Наблюдать красивейшее астрономическое явление смогут жители всей планеты, но более красочным зрелищем насладятся в странах Северного полушария, в том числе и Грузии, где Орион лучше виден.Лучше всего наблюдать звездопад за городом, вдали от городских огней, где Ориониды можно увидеть невооруженным взглядом. Если вы хотите увидеть наиболее яркие метеоры, смотреть нужно не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки.В ясную погоду падающие звезды видны с полуночи до рассвета, и чтобы насладиться световым шоу, оденьтесь потеплее, учитывая, что на дворе осень, и устройтесь покомфортнее, чтобы обозревать весь небосвод.Чтобы привыкнуть к темноте, проведите снаружи хотя бы 30 минут и затем наблюдайте падающие звезды и загадывайте желания.Обычно метеоры имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые с яркостью около +2,5 m звездной величины.Считается, что звездопад Ориониды — самый красивый и яркий метеорный поток, несмотря на малое количество метеоров в час.ОрионидыЗвездопад Ориониды породила знаменитая комета Галлея - единственная из короткопериодических комет (орбитальный период менее 200 лет) легко доступная для наблюдения невооруженным глазом. Наблюдают ее с древних времен, причем первый раз — в 240 году до нашей эры.Период обращения кометы Галлея составляет 75-76 лет - в последний раз астрономы-любители наблюдали ее в 1986-м, соответственно ближайшее ее появление во внутренней части Солнечной системы ожидается в 2061-м.Открыл комету Эдмунд Галлей в 1705-м, в честь которого она и названа. Тогда Галлей предсказал возвращение кометы в 1758-м и этим доказал, что они движутся по тем же законам, что и планеты, то есть в соответствии с законами механики Ньютона.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки

Ориониды 2021: где и когда наблюдать звездопад в октябре

19:15 14.10.2021
162
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Перейти в фотобанк
Звездопад Ориониды - один из самых красивых осенних метеорных потоков, подарит землянам яркое зрелище в третьей декаде октября
Наблюдать эффектное космическое шоу жители Земли смогут в ночь с 21 на 22 октября – на пике звездопад Ориониды подарит до 20 метеоров в час.
Sputnik Грузия рассказывает, когда пик активности Орионид и где наблюдать звездопад в октябре.

Где и когда наблюдать звездопад

Ориониды – ежегодный осенний звездопад, который можно наблюдать в период со 2 октября по 7 ноября. Кульминации метеорный поток достигает 21- 22 октября.
Наблюдать красивейшее астрономическое явление смогут жители всей планеты, но более красочным зрелищем насладятся в странах Северного полушария, в том числе и Грузии, где Орион лучше виден.
Лучше всего наблюдать звездопад за городом, вдали от городских огней, где Ориониды можно увидеть невооруженным взглядом. Если вы хотите увидеть наиболее яркие метеоры, смотреть нужно не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки.
© photo: Sputnik / Vladimir Smirnov / Перейти в фотобанкМлечный путь звездное небо
Млечный путь звездное небо - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Млечный путь звездное небо
© photo: Sputnik / Vladimir Smirnov
/
Перейти в фотобанк
В ясную погоду падающие звезды видны с полуночи до рассвета, и чтобы насладиться световым шоу, оденьтесь потеплее, учитывая, что на дворе осень, и устройтесь покомфортнее, чтобы обозревать весь небосвод.
Чтобы привыкнуть к темноте, проведите снаружи хотя бы 30 минут и затем наблюдайте падающие звезды и загадывайте желания.
Обычно метеоры имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые с яркостью около +2,5 m звездной величины.
Считается, что звездопад Ориониды — самый красивый и яркий метеорный поток, несмотря на малое количество метеоров в час.

Ориониды

Звездопад Ориониды породила знаменитая комета Галлея - единственная из короткопериодических комет (орбитальный период менее 200 лет) легко доступная для наблюдения невооруженным глазом. Наблюдают ее с древних времен, причем первый раз — в 240 году до нашей эры.
Период обращения кометы Галлея составляет 75-76 лет - в последний раз астрономы-любители наблюдали ее в 1986-м, соответственно ближайшее ее появление во внутренней части Солнечной системы ожидается в 2061-м.
© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko / Перейти в фотобанкМетеорный поток Персеиды. Млечный путь
Метеорный поток Персеиды. Млечный путь - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Метеорный поток Персеиды. Млечный путь
© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko
/
Перейти в фотобанк
Открыл комету Эдмунд Галлей в 1705-м, в честь которого она и названа. Тогда Галлей предсказал возвращение кометы в 1758-м и этим доказал, что они движутся по тем же законам, что и планеты, то есть в соответствии с законами механики Ньютона.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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