https://sputnik-georgia.ru/20211014/pervyy-etap-kuboka-mira-po-fekhtovaniyu-sredi-muzhchin-2022-goda-proydet-v-tbilisi-260565985.html

Первый этап Кубка мира по фехтованию среди мужчин 2022 года пройдет в Тбилиси

Первый этап Кубка мира по фехтованию среди мужчин 2022 года пройдет в Тбилиси

Ранее было запланировано проведение в Тбилиси этапа Кубка мира среди женщин, однако решено провести в Грузии соревнование и среди мужчин 14.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Первый этап Кубка мира по фехтованию среди мужчин 2022 года пройдет в Тбилиси 14-16 января, говорится в сообщении Федерации фехтования Грузии. До сих пор было решено, что 14-16 января в столице Грузии пройдут аналогичные соревнования среди женщин. Алжир должен был провести чемпионат мира среди мужчин в те же даты, но FIE отменил это решение и предоставил Федерации фехтования Грузии право проводить как женские, так и мужские турниры. По всем трем видам фехтования в течение сезона проводится пять этапов Кубка мира. В 2022 году этапы среди женщин пройдут в Тбилиси, Пловдиве, Афинах, Синт-Никласе и Тунисе, а среди мужчин - в Тбилиси, Варшаве, Падуе, Будапеште и Мадриде."В январе Грузию посетят лучшие фехтовальщики мира, всего в Тбилиси прибудет более пятисот спортсменов. Нашим огромным желанием было провести одно из крупнейших соревнований по фехтованию в нашей стране, в последнее время успехи грузинского фехтования не остались незамеченными. Именно это и в то же время лучшая на сегодняшний день организация соревнований стали причиной того, что FIE выразила нам большое доверие", - заявил президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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