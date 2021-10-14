https://sputnik-georgia.ru/20211014/pomogite-koshka-osvoila-chelovecheskiy-yazyk-lish-by-ne-ekhat-k-veterinaru--video-260532726.html

"Помогите": кошка освоила человеческий язык, лишь бы не ехать к ветеринару – видео

"Помогите": кошка освоила человеческий язык, лишь бы не ехать к ветеринару – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 14.10.2021, Sputnik Грузия

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Эта пушистая явно не любит ветеринаров, но все мольбы к "маме" остались без ответа.На кадрах видно, как в машине стоит переноска для кошек, в которой сидит Матильда – пушистая породы шотландская вислоухая. По словам хозяйки, ее питомец приболел, поэтому визиты в ветклинику участились. И это Матильде совершенно не нравится. Она кричит из своей переноски что-то похожее на "помогите", "мама", "помоги". Вот как бы ей объяснить, что именно визитом к врачу ей и помогают?Смотрите на видео также:

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видеоклуб , кошки, видео с животными, вирусные видео