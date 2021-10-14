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"Помогите": кошка освоила человеческий язык, лишь бы не ехать к ветеринару – видео
"Помогите": кошка освоила человеческий язык, лишь бы не ехать к ветеринару – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 14.10.2021, Sputnik Грузия
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Эта пушистая явно не любит ветеринаров, но все мольбы к "маме" остались без ответа.На кадрах видно, как в машине стоит переноска для кошек, в которой сидит Матильда – пушистая породы шотландская вислоухая. По словам хозяйки, ее питомец приболел, поэтому визиты в ветклинику участились. И это Матильде совершенно не нравится. Она кричит из своей переноски что-то похожее на "помогите", "мама", "помоги". Вот как бы ей объяснить, что именно визитом к врачу ей и помогают?Смотрите на видео также:
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видеоклуб , кошки, видео с животными, вирусные видео

"Помогите": кошка освоила человеческий язык, лишь бы не ехать к ветеринару – видео

10:53 14.10.2021 (обновлено: 11:09 14.10.2021)
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© photo: Sputnik / Natalya Seliverstova / Перейти в фотобанкКошка породы шотландская вислоухая (скоттиш-фолд)
Кошка породы шотландская вислоухая (скоттиш-фолд) - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© photo: Sputnik / Natalya Seliverstova
/
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Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Эта пушистая явно не любит ветеринаров, но все мольбы к "маме" остались без ответа.
 
На кадрах видно, как в машине стоит переноска для кошек, в которой сидит Матильда – пушистая породы шотландская вислоухая. По словам хозяйки, ее питомец приболел, поэтому визиты в ветклинику участились. И это Матильде совершенно не нравится. Она кричит из своей переноски что-то похожее на "помогите", "мама", "помоги". Вот как бы ей объяснить, что именно визитом к врачу ей и помогают?
Смотрите на видео также:
Ждет любимая: кот на человеческом языке просит хозяйку выпустить его на улицу
"Домо-о-о-ой": кот после ветеринара по-человечески просит хозяев поехать домой
"Нормально, нормально": кот по-человечески говорит с моющей его хозяйкой
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