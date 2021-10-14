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https://sputnik-georgia.ru/20211014/pozhar-v-tyurme-nepodaleku-ot-tbilisi-lokalizovan-260559093.html
Пожар в тюрьме неподалеку от Тбилиси локализован
Пожар в тюрьме неподалеку от Тбилиси локализован
Заключенным тюрьмы, в которой произошло возгорание, скоро позволят позвонить родным 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T18:53+0400
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пожар
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Пожарным удалось локализовать пожар в пенитенциарном учреждении №17 в городе Рустави близ Тбилиси, в настоящее время ведутся работы по его ликвидациии, говорится в сообщении специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.Пожар начался в 14:20 по тбилисскому времени на кухне. На место были стянуты 6 пожарно-спасательных бригад и 11 машин.В тюрьме отключена электроэнергия. Как только подача будет восстановлена, заключенные получат возможность связаться со своими семьями.Опасности распространения огня на другие объекты нет. Речь идет о жилом корпусе заключенных и других тюрьмах (№5, №6, №12, №16), расположенных неподалеку. В тюрьме №12 отбывает наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, пожар, рустави, тюрьма

Пожар в тюрьме неподалеку от Тбилиси локализован

18:53 14.10.2021 (обновлено: 18:56 14.10.2021)
166
© photo: Sputnik / StringerПожарная машина
Пожарная машина - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Заключенным тюрьмы, в которой произошло возгорание, скоро позволят позвонить родным
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Пожарным удалось локализовать пожар в пенитенциарном учреждении №17 в городе Рустави близ Тбилиси, в настоящее время ведутся работы по его ликвидациии, говорится в сообщении специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.
Пожар начался в 14:20 по тбилисскому времени на кухне. На место были стянуты 6 пожарно-спасательных бригад и 11 машин.
В тюрьме отключена электроэнергия. Как только подача будет восстановлена, заключенные получат возможность связаться со своими семьями.
Опасности распространения огня на другие объекты нет. Речь идет о жилом корпусе заключенных и других тюрьмах (№5, №6, №12, №16), расположенных неподалеку. В тюрьме №12 отбывает наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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