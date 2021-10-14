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Премьер Грузии назвал условие делимитации границ с Россией
Премьер Грузии назвал условие делимитации границ с Россией
Делимитация и демаркация границ с Россией возможна только в границах единой Грузии, заявил Гарибашвили 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T14:46+0400
2021-10-14T14:46+0400
2021-10-14T14:54+0400
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ираклий гарибашвили
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граница грузии
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Делимитация границ с Российской Федерацией возможна лишь при условии единой Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.На Женевских переговорах российская сторона предложила запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией. МИД России отметил, что Москву в этом вопросе активно поддерживают Сухуми и Цхинвали.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в формате пражского диалога спецпредставителей и Женевских переговоров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, грузия, ираклий гарибашвили, делимитация границы, граница грузии
Премьер Грузии назвал условие делимитации границ с Россией
14:46 14.10.2021 (обновлено: 14:54 14.10.2021)
Делимитация и демаркация границ с Россией возможна только в границах единой Грузии, заявил Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Делимитация границ с Российской Федерацией возможна лишь при условии единой Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
На Женевских переговорах российская сторона предложила запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией. МИД России отметил, что Москву в этом вопросе активно поддерживают Сухуми и Цхинвали.
"Наше государство должно завершить процесс делимитации и демаркации границ с Россией, но это, безусловно, произойдет только в границах единой Грузии", – сказал Гарибашвили.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в формате пражского диалога спецпредставителей и Женевских переговоров.
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