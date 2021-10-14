https://sputnik-georgia.ru/20211014/premer-gruzii-nazval-uslovie-delimitatsii-granits-s-rossiey-260543538.html

Премьер Грузии назвал условие делимитации границ с Россией

Премьер Грузии назвал условие делимитации границ с Россией

Делимитация и демаркация границ с Россией возможна только в границах единой Грузии, заявил Гарибашвили 14.10.2021, Sputnik Грузия

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ираклий гарибашвили

делимитация границы

граница грузии

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Делимитация границ с Российской Федерацией возможна лишь при условии единой Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.На Женевских переговорах российская сторона предложила запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией. МИД России отметил, что Москву в этом вопросе активно поддерживают Сухуми и Цхинвали.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в формате пражского диалога спецпредставителей и Женевских переговоров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, грузия, ираклий гарибашвили, делимитация границы, граница грузии