https://sputnik-georgia.ru/20211014/putin-otvetil-na-vopros-o-preemnike--260532860.html

Путин ответил на вопрос о преемнике

Путин ответил на вопрос о преемнике

Российский лидер напомнил, что Конституция страны позволяет ему баллотироваться на следующий срок 14.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин в интервью CNBC ответил на вопрос о преемнике, передает РИА Новости.Глава государства отметил, что никаких решений на этот счет пока не принято, а разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию."Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято", – сказал Путин в интервью CNBC.Следующие президентские выборы в России состоятся в 2024 году.Владимир Путин занимает различные руководящие посты более 20 лет. В 1996 году он переехал из Санкт-Петербурга в Москву, где стал заместителем управляющего делами президента России. Некоторое время возглавлял ФСБ, а также был секретарем Совбеза России. В августе 1999 года стал главой правительства.В последний день 1999 года президент России Борис Ельцин сообщил о том, что уходит в отставку. Владимир Путин до 26 марта 2000 года был исполняющим обязанности главы государства. После демократических выборов его должность утратила приставку и. о.Президентом России Путин был с 2000 по 2008 год. Затем он в течение четырёх лет занимал должность премьер-министра. В 2012 и 2018 годах был вновь избран главой государства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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