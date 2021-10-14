https://sputnik-georgia.ru/20211014/storonniki-saakashvili-gotovyatsya-k-krupnoy-aktsii-v-tsentre-tbilisi---video-260539480.html

Сторонники Саакашвили готовятся к крупной акции в центре Тбилиси - видео

Сторонники Саакашвили готовятся к крупной акции в центре Тбилиси - видео

В Тбилиси на вечер четверга запланирован митинг в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, на который организаторы – члены основанной им партии... 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T13:28+0400

2021-10-14T13:28+0400

2021-10-14T13:28+0400

видео

мультимедиа

единое нацдвижение

протест

акции протеста

возвращение и арест саакашвили

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Смотрите видео Sputnik Грузия из центра Тбилиси, где готовятся к началу акции протеста. На площади Свободы уже поставили сцену, хотя движение машин по проезжей части пока не прервано.Тем временем в сторону столицы Грузии двигаются автоколонны со сторонниками Саакашвили из регионов страны.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Акция пройдет в знаковом для столицы месте – на Площади Свободы. Ее, как площадку для акций в Грузии, партии используют только в том случае, когда хотят продемонстрировать реальную мощь своей силы. В остальных случаях партии предпочитают довольствоваться территорией перед парламентом страны, где и народа помещается меньше, и ставить сцену намного удобнее.Да и название места проведения акций на этот раз знаковое для самой акции, одним из главных требований которой будет "Свобода Саакашвили".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, единое нацдвижение, протест, акции протеста, возвращение и арест саакашвили, видео