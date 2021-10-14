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Сторонников Саакашвили в Абаша закидали вениками - видео
Сторонников Саакашвили в Абаша закидали вениками - видео
Сторонники Михаила Саакашвили едут в Тбилиси, чтобы на акции протеста потребовать его освобождения из тюрьмы. По дороге в Самтредиа, в Абаше, колонну машин ЕНД... 14.10.2021, Sputnik Грузия
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видео
мультимедиа
протест
акция протеста
возвращение и арест саакашвили
абаша
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"Единое нацдвижение" вечером в четверг проведет крупный митинг в центре Тбилиси на Площади Свободы. Главным лозунгом акции станет "Свободу Саакашвили!". В столицу Грузии из всех регионов с утра едут сторонники "Нацдвижения" и оппозиции на машинах. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ НА YOUTUBE!В Западной Грузии на автотрассе произошел инцидент. При выезде из Абаша в сторону Самтредиа колонну сторонников Саакашвили группа местных жителей закидала вениками в знак протеста. В дело вмешалась полиция, которая не дала протестующим перекрыть дорогу. Тем не менее, они продолжили кидать веники в автомобили, а также бить по ним. Стекла нескольких машин были повреждены.В Грузии веники стали символ "тюремного скандала", который разразился в 2012 году, при власти Саакашвили. Тогда в СМИ просочились видеозаписи пыток и сексуального насилия над заключенными с применением веников.Акция ЕНД назначена на 18:00 в четверг, 14 ноября. Оппозиция обещает собрать многотысячный митинг.
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видео, мультимедиа, протест, акция протеста, возвращение и арест саакашвили, абаша, видео

Сторонников Саакашвили в Абаша закидали вениками - видео

15:09 14.10.2021 (обновлено: 15:16 14.10.2021)
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© photo: Sputnik / Stringer
Сторонники Михаила Саакашвили едут в Тбилиси, чтобы на акции протеста потребовать его освобождения из тюрьмы. По дороге в Самтредиа, в Абаше, колонну машин ЕНД местные жители закидали вениками. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места событий
"Единое нацдвижение" вечером в четверг проведет крупный митинг в центре Тбилиси на Площади Свободы. Главным лозунгом акции станет "Свободу Саакашвили!". В столицу Грузии из всех регионов с утра едут сторонники "Нацдвижения" и оппозиции на машинах.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ НА YOUTUBE!
В Западной Грузии на автотрассе произошел инцидент. При выезде из Абаша в сторону Самтредиа колонну сторонников Саакашвили группа местных жителей закидала вениками в знак протеста. В дело вмешалась полиция, которая не дала протестующим перекрыть дорогу. Тем не менее, они продолжили кидать веники в автомобили, а также бить по ним. Стекла нескольких машин были повреждены.
В Грузии веники стали символ "тюремного скандала", который разразился в 2012 году, при власти Саакашвили. Тогда в СМИ просочились видеозаписи пыток и сексуального насилия над заключенными с применением веников.
Акция ЕНД назначена на 18:00 в четверг, 14 ноября. Оппозиция обещает собрать многотысячный митинг.
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