https://sputnik-georgia.ru/20211014/storonnikov-saakashvili-v-abasha-zakidali-venikami---video-260544969.html

Сторонников Саакашвили в Абаша закидали вениками - видео

Сторонников Саакашвили в Абаша закидали вениками - видео

Сторонники Михаила Саакашвили едут в Тбилиси, чтобы на акции протеста потребовать его освобождения из тюрьмы. По дороге в Самтредиа, в Абаше, колонну машин ЕНД... 14.10.2021, Sputnik Грузия

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видео

мультимедиа

протест

акция протеста

возвращение и арест саакашвили

абаша

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"Единое нацдвижение" вечером в четверг проведет крупный митинг в центре Тбилиси на Площади Свободы. Главным лозунгом акции станет "Свободу Саакашвили!". В столицу Грузии из всех регионов с утра едут сторонники "Нацдвижения" и оппозиции на машинах. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ НА YOUTUBE!В Западной Грузии на автотрассе произошел инцидент. При выезде из Абаша в сторону Самтредиа колонну сторонников Саакашвили группа местных жителей закидала вениками в знак протеста. В дело вмешалась полиция, которая не дала протестующим перекрыть дорогу. Тем не менее, они продолжили кидать веники в автомобили, а также бить по ним. Стекла нескольких машин были повреждены.В Грузии веники стали символ "тюремного скандала", который разразился в 2012 году, при власти Саакашвили. Тогда в СМИ просочились видеозаписи пыток и сексуального насилия над заключенными с применением веников.Акция ЕНД назначена на 18:00 в четверг, 14 ноября. Оппозиция обещает собрать многотысячный митинг.

абаша

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видео, мультимедиа, протест, акция протеста, возвращение и арест саакашвили, абаша, видео