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"Свободу Саакашвили!": многотысячная акция протеста в центре Тбилиси - видео
"Свободу Саакашвили!": многотысячная акция протеста в центре Тбилиси - видео
Тысячи человек заполнили площадь Свободы в центре Тбилиси и прилегающую территорию, они собрались с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила... 14.10.2021, Sputnik Грузия
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видео
мультимедиа
единое нацдвижение
возвращение и арест саакашвили
протест
акции протеста
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Протестующие держат в руках растяжки с надписями "Свободу Мише!" и "Нет политическому преследованию!", плакаты с надписями городов, из которых они приехали и флаги Грузии. На акции также появились флаги Азербайджана и Украины. Акция проходит мирно.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Перед зданием городского совета установлена сцена, на которой изображен грузинский флаг с основным лозунгом акции и звездами флага Евросоюза. Посреди площади установлен большой экран для того, чтобы происходящее на сцене было видно всем. Участников акции ждут не только политические заявления, но и концерт.Акция протеста началась с минуты молчания в память о погибших при обрушении многоквартирного дома в Батуми. Жертвами трагедии, которая произошла 8 октября, стали девять человек, в том числе трое детей.
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видео, мультимедиа, единое нацдвижение, возвращение и арест саакашвили, видео, протест, акции протеста

"Свободу Саакашвили!": многотысячная акция протеста в центре Тбилиси - видео

19:00 14.10.2021 (обновлено: 19:03 14.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Тысячи человек заполнили площадь Свободы в центре Тбилиси и прилегающую территорию, они собрались с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как началась акция
Протестующие держат в руках растяжки с надписями "Свободу Мише!" и "Нет политическому преследованию!", плакаты с надписями городов, из которых они приехали и флаги Грузии. На акции также появились флаги Азербайджана и Украины. Акция проходит мирно.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Перед зданием городского совета установлена сцена, на которой изображен грузинский флаг с основным лозунгом акции и звездами флага Евросоюза. Посреди площади установлен большой экран для того, чтобы происходящее на сцене было видно всем. Участников акции ждут не только политические заявления, но и концерт.
Акция протеста началась с минуты молчания в память о погибших при обрушении многоквартирного дома в Батуми. Жертвами трагедии, которая произошла 8 октября, стали девять человек, в том числе трое детей.
220000
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