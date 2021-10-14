https://sputnik-georgia.ru/20211014/svobodu-saakashvili-mnogotysyachnaya-aktsiya-protesta-v-tsentre-tbilisi---video-260559432.html

"Свободу Саакашвили!": многотысячная акция протеста в центре Тбилиси - видео

"Свободу Саакашвили!": многотысячная акция протеста в центре Тбилиси - видео

Тысячи человек заполнили площадь Свободы в центре Тбилиси и прилегающую территорию, они собрались с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила... 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T19:00+0400

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2021-10-14T19:03+0400

видео

мультимедиа

единое нацдвижение

возвращение и арест саакашвили

протест

акции протеста

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Протестующие держат в руках растяжки с надписями "Свободу Мише!" и "Нет политическому преследованию!", плакаты с надписями городов, из которых они приехали и флаги Грузии. На акции также появились флаги Азербайджана и Украины. Акция проходит мирно.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Перед зданием городского совета установлена сцена, на которой изображен грузинский флаг с основным лозунгом акции и звездами флага Евросоюза. Посреди площади установлен большой экран для того, чтобы происходящее на сцене было видно всем. Участников акции ждут не только политические заявления, но и концерт.Акция протеста началась с минуты молчания в память о погибших при обрушении многоквартирного дома в Батуми. Жертвами трагедии, которая произошла 8 октября, стали девять человек, в том числе трое детей.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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видео, мультимедиа, единое нацдвижение, возвращение и арест саакашвили, видео, протест, акции протеста