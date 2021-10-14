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Тысячи людей на акции "Свободу Мише!" - видео с дрона
Тысячи людей на акции "Свободу Мише!" - видео с дрона
На центральной площади столицы Грузии на акции под лозунгом "Свободу Мише!" собрались тысячи человек, прибывшие из разных частей страны. Смотрите в видео... 14.10.2021, Sputnik Грузия
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акции протеста
возвращение и арест саакашвили
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Митингующим в поддержку заключенного под стражу Михаила Саакашвили зачитали письмо экс-президента, в котором говорится о необходимости забыть обиды и начать "большое примирение". Письмо Саакашвили с установленной на площади Свободы сцены зачитал его адвокат Ника Гварамия. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Мы все должны объединиться - как в стране, так и за ее пределами, находящиеся в тюрьме и на свободе. Сейчас не время разделения ни по партийному, ни по другому признаку. Время спасать Грузию, и сегодня для этого самым важным является единство", - написал Саакашвили.Причиной возвращения в Грузию, несмотря на ожидаемый арест, экс-президент назвал необходимость борьбы с нынешней властью - партией "Грузинская мечта". Саакашвили находится в заключении уже две недели. Он считает себя политзаключенным и в знак протеста голодает. Почти все оппозиционные партии отказались официально участвовать в сегодняшней акции протеста.
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видео, мультимедиа, протест, акции протеста, возвращение и арест саакашвили, видео

Тысячи людей на акции "Свободу Мише!" - видео с дрона

20:51 14.10.2021 (обновлено: 21:15 14.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
На центральной площади столицы Грузии на акции под лозунгом "Свободу Мише!" собрались тысячи человек, прибывшие из разных частей страны. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры акции, снятые с дрона
Митингующим в поддержку заключенного под стражу Михаила Саакашвили зачитали письмо экс-президента, в котором говорится о необходимости забыть обиды и начать "большое примирение". Письмо Саакашвили с установленной на площади Свободы сцены зачитал его адвокат Ника Гварамия.
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"Мы все должны объединиться - как в стране, так и за ее пределами, находящиеся в тюрьме и на свободе. Сейчас не время разделения ни по партийному, ни по другому признаку. Время спасать Грузию, и сегодня для этого самым важным является единство", - написал Саакашвили.
Причиной возвращения в Грузию, несмотря на ожидаемый арест, экс-президент назвал необходимость борьбы с нынешней властью - партией "Грузинская мечта". Саакашвили находится в заключении уже две недели. Он считает себя политзаключенным и в знак протеста голодает.
Почти все оппозиционные партии отказались официально участвовать в сегодняшней акции протеста.
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