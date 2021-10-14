https://sputnik-georgia.ru/20211014/v-tbilisi-mozhet-proyti-konferentsiya-obse-dlya-zhenschin-liderov-gosudarstv-260526368.html

В Тбилиси может пройти конференция ОБСЕ для женщин-лидеров государств

В Тбилиси может пройти конференция ОБСЕ для женщин-лидеров государств

С такой инициативой выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая стала первой женщиной в стране, занявшей пост главы государства 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T07:31+0400

2021-10-14T07:31+0400

2021-10-14T07:31+0400

новости

грузия

обсе

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмидт в рамках своего официального визита в Австрию выступила с инициативой провести в Тбилиси конференцию женщин-лидеров государств под эгидой ОБСЕ.Зурабишвили отправилась в Австрию накануне, где проводит встречи на высоком уровне.Генсек ОБСЕ и глава грузинского государства также обсудили усилия организации по более активному участию женщин в различных сферах государства.Стороны также обсудили работу организации по расширению участия женщин в сферах, где роль мужчин более доминирующая, таких как полиция и информационные технологии.Саломе Зурабишвили стала первой женщиной в Грузии, занявшей пост главы государства.В целом в Грузии уделяется большое внимание подключению женщин к жизни государства и политике. Так, согласно грузинскому законодательству, каждой третьей в партийных списках на выборах должна быть женщина.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, обсе, саломе зурабишвили