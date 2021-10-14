https://sputnik-georgia.ru/20211014/vpervye-v-karere-gruzinskiy-tennisist-vyshel-v-14-finala-masters-260538068.html

Впервые в карьере: грузинский теннисист вышел в 1/4 финала "Мастерс"

Впервые в карьере: грузинский теннисист вышел в 1/4 финала "Мастерс"

В матче 1/8 финала Басилашвили в двух сетах обыграл россиянина Карена Хачанова 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T14:16+0400

2021-10-14T14:16+0400

2021-10-14T14:16+0400

новости

сша

николоз басилашвили

теннис

грузинские спортсмены на международной арене

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260067079_0:0:2763:1554_1920x0_80_0_0_11ca368a8d93ae5eb98824e83635ca6e.jpg

ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (36 номер в рейтинге АТР) впервые в своей карьере вышел в 1/4 финала турнира из серии "Мастерс". Произошло это в Индиан-Уэллсе.В матче 1/8 финала Басилашвили в двух сетах – 6:4, 7:6 обыграл россиянина Карена Хачанова (29). Встреча продолжалась почти два часа.По сравнению с предыдущими матчами на турнире, Басилашвили значительно улучшил свою первую подачу и выиграл после нее 79 процентов мячей. У Хачанова этот показатель составил всего 44 процента.Не менее удачно Басилашвили действовал и на приеме, сделав в первом сета два брейка.Выход в 1/4 финала позволил заработать Басилашвили 180 рейтинговых очков и 175 тысяч долларов призовых. Однозначно можно сказать, что в обновленном рейтинге АТР грузинский теннисист улучшит свои позиции.За выход в полуфинал турнира Басилашвили предстоит сыграть со Стефаносом Циципасом (3) из Греции. Между собой теннисисты встречались дважды и оба раза победил Циципас.Общий призовой фонд "Мастерс" в Индиан-Уэллсе составляет девять миллионов 146 тысяч долларов США, а действующим победителем является Доминик Тим из Австрии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, сша, николоз басилашвили, теннис, грузинские спортсмены на международной арене