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Впервые в карьере: грузинский теннисист вышел в 1/4 финала "Мастерс"
Впервые в карьере: грузинский теннисист вышел в 1/4 финала "Мастерс"
В матче 1/8 финала Басилашвили в двух сетах обыграл россиянина Карена Хачанова 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T14:16+0400
2021-10-14T14:16+0400
новости
сша
николоз басилашвили
теннис
грузинские спортсмены на международной арене
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ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (36 номер в рейтинге АТР) впервые в своей карьере вышел в 1/4 финала турнира из серии "Мастерс". Произошло это в Индиан-Уэллсе.В матче 1/8 финала Басилашвили в двух сетах – 6:4, 7:6 обыграл россиянина Карена Хачанова (29). Встреча продолжалась почти два часа.По сравнению с предыдущими матчами на турнире, Басилашвили значительно улучшил свою первую подачу и выиграл после нее 79 процентов мячей. У Хачанова этот показатель составил всего 44 процента.Не менее удачно Басилашвили действовал и на приеме, сделав в первом сета два брейка.Выход в 1/4 финала позволил заработать Басилашвили 180 рейтинговых очков и 175 тысяч долларов призовых. Однозначно можно сказать, что в обновленном рейтинге АТР грузинский теннисист улучшит свои позиции.За выход в полуфинал турнира Басилашвили предстоит сыграть со Стефаносом Циципасом (3) из Греции. Между собой теннисисты встречались дважды и оба раза победил Циципас.Общий призовой фонд "Мастерс" в Индиан-Уэллсе составляет девять миллионов 146 тысяч долларов США, а действующим победителем является Доминик Тим из Австрии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, сша, николоз басилашвили, теннис, грузинские спортсмены на международной арене

Впервые в карьере: грузинский теннисист вышел в 1/4 финала "Мастерс"

14:16 14.10.2021
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© AFP / VAUGHN RIDLEYНиколоз Басилашвили
Николоз Басилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© AFP / VAUGHN RIDLEY
В матче 1/8 финала Басилашвили в двух сетах обыграл россиянина Карена Хачанова
ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (36 номер в рейтинге АТР) впервые в своей карьере вышел в 1/4 финала турнира из серии "Мастерс". Произошло это в Индиан-Уэллсе.
В матче 1/8 финала Басилашвили в двух сетах – 6:4, 7:6 обыграл россиянина Карена Хачанова (29). Встреча продолжалась почти два часа.
По сравнению с предыдущими матчами на турнире, Басилашвили значительно улучшил свою первую подачу и выиграл после нее 79 процентов мячей. У Хачанова этот показатель составил всего 44 процента.
Не менее удачно Басилашвили действовал и на приеме, сделав в первом сета два брейка.
© AFP / VAUGHN RIDLEYНиколоз Басилашвили
Николоз Басилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Николоз Басилашвили
© AFP / VAUGHN RIDLEY
Выход в 1/4 финала позволил заработать Басилашвили 180 рейтинговых очков и 175 тысяч долларов призовых. Однозначно можно сказать, что в обновленном рейтинге АТР грузинский теннисист улучшит свои позиции.
За выход в полуфинал турнира Басилашвили предстоит сыграть со Стефаносом Циципасом (3) из Греции. Между собой теннисисты встречались дважды и оба раза победил Циципас.
Общий призовой фонд "Мастерс" в Индиан-Уэллсе составляет девять миллионов 146 тысяч долларов США, а действующим победителем является Доминик Тим из Австрии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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