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"Я вчера ушел в отставку"– премьер Грузии отшутился по поводу перестановок в правительстве
"Я вчера ушел в отставку"– премьер Грузии отшутился по поводу перестановок в правительстве
Глава грузинского правительства ответил на распространившуюся в СМИ информацию 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T13:53+0400
2021-10-14T13:53+0400
2021-10-14T14:05+0400
новости
грузия
ираклий гарибашвили
политика
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз опроверг информацию о кадровых перестановках в правительстве. Ранее оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на источник в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сообщил, что Гарибашвили может уйти в отставку.По словам источника "ТВ Пирвели", Гарибашвили в очередной раз может лишиться должности главы правительства из-за провала на выборах в органы местного самоуправления в регионах.Выборы в Грузии прошли 2 октября. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах страны 30 октября.По информации инсайдера, Гарибашвили может заменить действующий министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе, так как он является доверенным лицом основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.Гарибашвили – досьеГарибашвили в первый раз занял кресло премьера 8 лет назад. Тогда, в 2013 году, он стал самым молодым премьером в истории Грузии и самым молодым главой правительства во всей Европе. Гарибашвили был всего 31 год.В 2013 году Гарибашвили стал преемником основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, с которым политика связывает многолетняя дружба.Тогда Гарибашвили не скрывал, какое значение имел для него Иванишвили, и открыто заявлял, что по ключевым вопросам советуется с ушедшим в тень Бидзиной Иванишвили.С меценатом и миллиардером Гарибашвили познакомился совсем молодым. Пользуясь особым доверием Иванишвили, он в 23 года возглавил его благотворительный фонд "Карту". С тех пор он всегда стоял рядом со своим наставником.Сын Иванишвили (рэпер Бера) является крестным отцом третьего сына Ираклия.В конце декабря 2015 года неожиданно для всех Гарибашвили объявил о своей отставке с поста премьер-министра. Отвечая на вопрос журналистов о планах на будущее, он заявил, что для начала хочет отдохнуть. Тогда же, в одном из своих интервью, Иванишвили признался журналистам, что Гарибашвили не сильно прислушивался к нему.На несколько лет Гарибашвили исчез с политической арены, но в марте 2019 года вернулся в правящую партию, чтобы помочь своим соратникам вывести ее из кризиса. Его главной задачей было вернуть расположение сторонников "Грузинской мечты", разочаровавшихся в партии.Гарибашвили занял пост премьер-министра Грузии во второй раз в феврале текущего года, после отставки с должности Георгия Гахария.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, ираклий гарибашвили, политика
"Я вчера ушел в отставку"– премьер Грузии отшутился по поводу перестановок в правительстве
13:53 14.10.2021 (обновлено: 14:05 14.10.2021)
Глава грузинского правительства ответил на распространившуюся в СМИ информацию
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз опроверг информацию о кадровых перестановках в правительстве.
Ранее оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на источник в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сообщил, что Гарибашвили может уйти в отставку.
"Несмотря на то, что партия не раз опровергала это, вы продолжаете распространять дезинформацию. Отвечу вам шуткой: я вчера уже ушел в отставку", – сказал Гарибашвили журналистам.
По словам источника "ТВ Пирвели", Гарибашвили в очередной раз может лишиться должности главы правительства из-за провала на выборах в органы местного самоуправления в регионах.
Выборы в Грузии прошли 2 октября. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах страны 30 октября.
По информации инсайдера, Гарибашвили может заменить действующий министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе, так как он является доверенным лицом основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.
Гарибашвили – досье
Гарибашвили в первый раз занял кресло премьера 8 лет назад. Тогда, в 2013 году, он стал самым молодым премьером в истории Грузии и самым молодым главой правительства во всей Европе. Гарибашвили был всего 31 год.
В 2013 году Гарибашвили стал преемником основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, с которым политика связывает многолетняя дружба.
Тогда Гарибашвили не скрывал, какое значение имел для него Иванишвили, и открыто заявлял, что по ключевым вопросам советуется с ушедшим в тень Бидзиной Иванишвили.
С меценатом и миллиардером Гарибашвили познакомился совсем молодым. Пользуясь особым доверием Иванишвили, он в 23 года возглавил его благотворительный фонд "Карту". С тех пор он всегда стоял рядом со своим наставником.
Сын Иванишвили (рэпер Бера) является крестным отцом третьего сына Ираклия.
В конце декабря 2015 года неожиданно для всех Гарибашвили объявил о своей отставке с поста премьер-министра. Отвечая на вопрос журналистов о планах на будущее, он заявил, что для начала хочет отдохнуть. Тогда же, в одном из своих интервью, Иванишвили признался журналистам, что Гарибашвили не сильно прислушивался к нему.
На несколько лет Гарибашвили исчез с политической арены, но в марте 2019 года вернулся в правящую партию, чтобы помочь своим соратникам вывести ее из кризиса. Его главной задачей было вернуть расположение сторонников "Грузинской мечты", разочаровавшихся в партии.
Гарибашвили занял пост премьер-министра Грузии во второй раз в феврале текущего года, после отставки с должности Георгия Гахария.
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