Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211014/zhiteli-tsentralnykh-rayonov-tbilisi-zavtra-ostanutsya-bez-vody-260563448.html
Жители центральных районов Тбилиси завтра останутся без воды
Жители центральных районов Тбилиси завтра останутся без воды
После завершения необходимых технических работ на насосной станции "Бахтриони" будет введен в эксплуатацию дополнительный агрегат 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T20:44+0400
2021-10-14T20:51+0400
общество
новости
тбилиси
georgian water and power
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22811/80/228118071_0:32:3049:1747_1920x0_80_0_0_a74d00aa1dc33aa948a710cacbd7e723.jpg
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Жители центральных районов Тбилиси с 15:00 15 октября до 07:00 16 октября останутся без воды, говорится в сообщении водораспределительной компании Georgian Water and Power в Facebook.По данным компании, отключение связано с проведением аварийных работ на насосной станции Бахтриони. После завершения необходимых технических работ будет введен в эксплуатацию дополнительный новый насосный агрегат, что значительно улучшит стабильную работу системы водоснабжения.Отключение коснется, в частности, проспекта Руставели, проспекта Меликишвили, проспекта Чавчавадзе, части проспекта Важа-Пшавела, проспектов Гамсахурдиа и Казбеги, а также улицы Марджанишвили. С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте компании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22811/80/228118071_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_7e0ea5672b106a402a4709329ca97b80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, тбилиси, georgian water and power

Жители центральных районов Тбилиси завтра останутся без воды

20:44 14.10.2021 (обновлено: 20:51 14.10.2021)
1028
© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате.
Кран в ванной комнате. - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
/
Перейти в фотобанк
После завершения необходимых технических работ на насосной станции "Бахтриони" будет введен в эксплуатацию дополнительный агрегат
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Жители центральных районов Тбилиси с 15:00 15 октября до 07:00 16 октября останутся без воды, говорится в сообщении водораспределительной компании Georgian Water and Power в Facebook.
По данным компании, отключение связано с проведением аварийных работ на насосной станции Бахтриони. После завершения необходимых технических работ будет введен в эксплуатацию дополнительный новый насосный агрегат, что значительно улучшит стабильную работу системы водоснабжения.
Отключение коснется, в частности, проспекта Руставели, проспекта Меликишвили, проспекта Чавчавадзе, части проспекта Важа-Пшавела, проспектов Гамсахурдиа и Казбеги, а также улицы Марджанишвили. С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте компании.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000001
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:28Митингующим в Тбилиси рассказали о планах оппозиции, акция завершилась
20:51Тысячи людей на акции "Свободу Мише!" - видео с дрона
20:44Жители центральных районов Тбилиси завтра останутся без воды
20:19Вакцина "Спутника Лайт" показала усиление иммунного ответа как бустер - РФПИ
20:02Администрация тюрем опровергла информацию о бунте в руставской тюрьме
19:40ВОЗ заявила о повышении смертности от туберкулеза
19:29Протестующим в центре Тбилиси зачитали письмо Саакашвили
19:24Президент Грузии призвала население страны к вакцинации против коронавируса
19:06В центре Тбилиси из-за многотысячной акции мобилизованы силы МВД
19:00"Свободу Саакашвили!": многотысячная акция протеста в центре Тбилиси - видео
18:53Пожар в тюрьме неподалеку от Тбилиси локализован
18:25В центре Тбилиси начался митинг в поддержку Саакашвили
18:09Круг пострадавших растет: прокуратура предъявила обвинения грузинскому хакеру
17:54Бывший "ангел" Victoria's Secret появилась в тренче от грузинского дизайнера
17:39Единственный выживший при обвале дома в Батуми идет на поправку
17:29Пожар в Руставской тюрьме - видео с места ЧП
17:09КПП "Сарпи" будет открыт для граждан Грузии на два часа больше
16:53Украина не обращалась к Грузии с запросом о выдаче Саакашвили Киеву
16:46Пожар в руставской тюрьме: что с заключенными?
16:38В Грузии открылась школа сомелье и вина