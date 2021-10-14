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Жители центральных районов Тбилиси завтра останутся без воды
Жители центральных районов Тбилиси завтра останутся без воды
После завершения необходимых технических работ на насосной станции "Бахтриони" будет введен в эксплуатацию дополнительный агрегат 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T20:44+0400
2021-10-14T20:44+0400
2021-10-14T20:51+0400
общество
новости
тбилиси
georgian water and power
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Жители центральных районов Тбилиси с 15:00 15 октября до 07:00 16 октября останутся без воды, говорится в сообщении водораспределительной компании Georgian Water and Power в Facebook.По данным компании, отключение связано с проведением аварийных работ на насосной станции Бахтриони. После завершения необходимых технических работ будет введен в эксплуатацию дополнительный новый насосный агрегат, что значительно улучшит стабильную работу системы водоснабжения.Отключение коснется, в частности, проспекта Руставели, проспекта Меликишвили, проспекта Чавчавадзе, части проспекта Важа-Пшавела, проспектов Гамсахурдиа и Казбеги, а также улицы Марджанишвили. С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте компании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, тбилиси, georgian water and power
Жители центральных районов Тбилиси завтра останутся без воды
20:44 14.10.2021 (обновлено: 20:51 14.10.2021)
После завершения необходимых технических работ на насосной станции "Бахтриони" будет введен в эксплуатацию дополнительный агрегат
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik.
Жители центральных районов Тбилиси с 15:00 15 октября до 07:00 16 октября останутся без воды, говорится в сообщении
водораспределительной компании Georgian Water and Power в Facebook.
По данным компании, отключение связано с проведением аварийных работ на насосной станции Бахтриони. После завершения необходимых технических работ будет введен в эксплуатацию дополнительный новый насосный агрегат, что значительно улучшит стабильную работу системы водоснабжения.
Отключение коснется, в частности, проспекта Руставели, проспекта Меликишвили, проспекта Чавчавадзе, части проспекта Важа-Пшавела, проспектов Гамсахурдиа и Казбеги, а также улицы Марджанишвили. С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте компании
.
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