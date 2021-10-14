https://sputnik-georgia.ru/20211014/zhiteli-tsentralnykh-rayonov-tbilisi-zavtra-ostanutsya-bez-vody-260563448.html

Жители центральных районов Тбилиси завтра останутся без воды

Жители центральных районов Тбилиси завтра останутся без воды

После завершения необходимых технических работ на насосной станции "Бахтриони" будет введен в эксплуатацию дополнительный агрегат 14.10.2021, Sputnik Грузия

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общество

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тбилиси

georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Жители центральных районов Тбилиси с 15:00 15 октября до 07:00 16 октября останутся без воды, говорится в сообщении водораспределительной компании Georgian Water and Power в Facebook.По данным компании, отключение связано с проведением аварийных работ на насосной станции Бахтриони. После завершения необходимых технических работ будет введен в эксплуатацию дополнительный новый насосный агрегат, что значительно улучшит стабильную работу системы водоснабжения.Отключение коснется, в частности, проспекта Руставели, проспекта Меликишвили, проспекта Чавчавадзе, части проспекта Важа-Пшавела, проспектов Гамсахурдиа и Казбеги, а также улицы Марджанишвили. С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте компании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, тбилиси, georgian water and power