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Билла Клинтона госпитализировали: что с экс-президентом США?
Билла Клинтона госпитализировали: что с экс-президентом США?
Причиной госпитализации бывшего главы государства стал не коронавирус, а другая инфекция, отмечают американские СМИ 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Экс-президент США Билл Клинтон попал в больницу в Калифорнии – его болезнь не связана с коронавирусом, передает телеканал CNN со ссылкой на медиков и представителя политика.По информации телеканала, причиной госпитализации бывшего главы государства стало заражение крови.Лечащие врачи Альпеш Амин и Лайза Бардак уточнили, что причиной заражения стала инфекция мочевыводящих путей. По их словам, такие проблемы у пожилых людей не редкость, они легко поддаются лечению. Медики также отметили, что Клинтон проходит лечение в палате интенсивной терапии не по состоянию здоровья, а по соображениям конфиденциальности и безопасности. Представитель Клинтона также заявила, что экс-президент "идет на поправку".Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, сша, билл клинтон
Билла Клинтона госпитализировали: что с экс-президентом США?
10:44 15.10.2021 (обновлено: 10:49 15.10.2021)
Причиной госпитализации бывшего главы государства стал не коронавирус, а другая инфекция, отмечают американские СМИ
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik.
Экс-президент США Билл Клинтон попал в больницу в Калифорнии – его болезнь не связана с коронавирусом, передает телеканал CNN
со ссылкой на медиков и представителя политика.
По информации телеканала, причиной госпитализации бывшего главы государства стало заражение крови.
"Он был доставлен в больницу уже с инфекцией, а не подхватил ее там. Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно", – сообщает телеканал, отмечая, что в больнице Клинтон два дня.
Лечащие врачи Альпеш Амин и Лайза Бардак уточнили, что причиной заражения стала инфекция мочевыводящих путей. По их словам, такие проблемы у пожилых людей не редкость, они легко поддаются лечению. Медики также отметили, что Клинтон проходит лечение в палате интенсивной терапии не по состоянию здоровья, а по соображениям конфиденциальности и безопасности. Представитель Клинтона также заявила, что экс-президент "идет на поправку".
Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год.
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