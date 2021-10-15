https://sputnik-georgia.ru/20211015/chasti-abonentov-v-tbilisi-budet-na-neskolko-chasov-otklyuchen-gaz-260570986.html

Жители нескольких районов Тбилиси остались без газа

Жители нескольких районов Тбилиси остались без газа

Газораспределительная компания Tbilisi Energy ведет ремонтные работы в газовой сети 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T10:12+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Около десяти тысяч абонентов в Тбилиси на несколько часов останутся без газа в связи с проведением ремонтных работ в газовой сети, сообщает компания Tbilisi Energy.Отключение газа планируется 15 октября с 09:00 до 13:00.Подача газа временно будет прекращена жителям Глдани, Диди Дигоми и расположенным там больницам, ресторанам и другим коммерческим объектам. Как отмечают в газораспределительной компании, подача газа возобновится поэтапно с 13:00 и завершится до конца дня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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