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Жители нескольких районов Тбилиси остались без газа
Жители нескольких районов Тбилиси остались без газа
Газораспределительная компания Tbilisi Energy ведет ремонтные работы в газовой сети 15.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Около десяти тысяч абонентов в Тбилиси на несколько часов останутся без газа в связи с проведением ремонтных работ в газовой сети, сообщает компания Tbilisi Energy.Отключение газа планируется 15 октября с 09:00 до 13:00.Подача газа временно будет прекращена жителям Глдани, Диди Дигоми и расположенным там больницам, ресторанам и другим коммерческим объектам. Как отмечают в газораспределительной компании, подача газа возобновится поэтапно с 13:00 и завершится до конца дня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, газ

Жители нескольких районов Тбилиси остались без газа

10:12 15.10.2021 (обновлено: 10:55 15.10.2021)
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© Sputnik / Levan AvlabreliГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Levan Avlabreli
Газораспределительная компания Tbilisi Energy ведет ремонтные работы в газовой сети
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Около десяти тысяч абонентов в Тбилиси на несколько часов останутся без газа в связи с проведением ремонтных работ в газовой сети, сообщает компания Tbilisi Energy.
Отключение газа планируется 15 октября с 09:00 до 13:00.
Подача газа временно будет прекращена жителям Глдани, Диди Дигоми и расположенным там больницам, ресторанам и другим коммерческим объектам.
Как отмечают в газораспределительной компании, подача газа возобновится поэтапно с 13:00 и завершится до конца дня.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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