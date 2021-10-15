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Дети от смешанных браков должны получать гражданство России - Лавров
Дети от смешанных браков должны получать гражданство России - Лавров
При этом не имеет значения, где родился ребенок, подчеркнул дипломат 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство, передает РИА Новости.Глава внешнеполитического ведомства России сделал заявление в ходе выступления на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, россия, новости, лавров, новости из россии

Дети от смешанных браков должны получать гражданство России - Лавров

18:01 15.10.2021
155
© press-service of the MFA of RussiaСергей Лавров
Сергей Лавров - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© press-service of the MFA of Russia
При этом не имеет значения, где родился ребенок, подчеркнул дипломат
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство, передает РИА Новости.
Глава внешнеполитического ведомства России сделал заявление в ходе выступления на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

"Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке - на территории России или на территории зарубежного государства - он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать российское гражданство", - сказал министр.

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