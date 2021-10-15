Дети от смешанных браков должны получать гражданство России - Лавров

"Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке - на территории России или на территории зарубежного государства - он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать российское гражданство", - сказал министр.