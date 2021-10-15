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https://sputnik-georgia.ru/20211015/esli-narushil-oshtrafuem---zamministra-vd-gruzii-ob-infitsirovannom-covid-19-ugulava-260587181.html
Если нарушил, оштрафуем - замминистра ВД Грузии об инфицированном COVID-19 Угулава
Если нарушил, оштрафуем - замминистра ВД Грузии об инфицированном COVID-19 Угулава
Один из лидеров оппозиции Гиги Угулава, предположительно, пришел на акцию в защиту экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, не до конца излечившись от... 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T16:46+0400
2021-10-15T16:46+0400
политика
новости
грузия
мвд грузии
гиги угулава
акция
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Гиги Угулава, если подтвердится, что он нарушил правила карантина, будет оштрафован, заявил журналистам замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, комментируя появление политика на акции "Единого национального движения", будучи инфицированным коронавирусом. Бывший мэр Тбилиси, кандидат в мэры Поти Гиги Угулава 7 октября сам распространил информацию о том, что у него подтвердился коронавирус. Несмотря на это, политик пришел на акцию в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая прошла 14 октября на Площади Свободы в Тбилиси."За меня не беспокойтесь" – кандидат в мэры Поти Гиги Угулава заразился коронавирусом&gt;&gt;В Грузии минимальный срок самоизоляции при заболевании коронавирусом – 12 дней. За нарушение правила самоизоляции и карантина установлен штраф в две тысячи лари (639 долларов).14 октября, выступая на митинге, Гиги Угулава заявил, что пришел на акцию, проконсультировавшись с врачом. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, мвд грузии, гиги угулава, акция, коронавирус covid-19

Если нарушил, оштрафуем - замминистра ВД Грузии об инфицированном COVID-19 Угулава

16:46 15.10.2021
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliГиги Угулава. Шествие сторонников оппозиции к резиденции Бидзины Иванишвили. 01.11.2020
Гиги Угулава. Шествие сторонников оппозиции к резиденции Бидзины Иванишвили. 01.11.2020 - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Один из лидеров оппозиции Гиги Угулава, предположительно, пришел на акцию в защиту экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, не до конца излечившись от коронавируса
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Гиги Угулава, если подтвердится, что он нарушил правила карантина, будет оштрафован, заявил журналистам замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, комментируя появление политика на акции "Единого национального движения", будучи инфицированным коронавирусом.
Бывший мэр Тбилиси, кандидат в мэры Поти Гиги Угулава 7 октября сам распространил информацию о том, что у него подтвердился коронавирус. Несмотря на это, политик пришел на акцию в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая прошла 14 октября на Площади Свободы в Тбилиси.
"За меня не беспокойтесь" – кандидат в мэры Поти Гиги Угулава заразился коронавирусом>>
"Если он нарушил правила карантина, его за это оштрафуют", - сказал Дарахвелидзе.
В Грузии минимальный срок самоизоляции при заболевании коронавирусом – 12 дней. За нарушение правила самоизоляции и карантина установлен штраф в две тысячи лари (639 долларов).
14 октября, выступая на митинге, Гиги Угулава заявил, что пришел на акцию, проконсультировавшись с врачом.
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