https://sputnik-georgia.ru/20211015/glava-mid-rossii-obyasnil-pochemu-zapad-pytaetsya-okazyvat-davlenie-na-moskvu-260587314.html
Глава МИД России объяснил, почему Запад пытается оказывать давление на Москву
Глава МИД России объяснил, почему Запад пытается оказывать давление на Москву
Говоря об инструментах давления, Лавров отметил односторонние санкции и информационные провокации 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T17:01+0400
2021-10-15T17:01+0400
2021-10-15T17:01+0400
политика
россия
новости
сергей лавров
новости из россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/10/252343929_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_efde4abb145890011f7e2f69f09452df.jpg
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Запад пытается всячески оказывать давление на Россию, так как ему не нравится стабильное развитие этой страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Главный дипломат России сделал заявление в ходе выступления на Всемирном конгрессе российских соотечественников в пятницу. Говоря об инструментах давления, Лавров отметил односторонние санкции, информационные провокации и вмешательство во внутренние дела.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/10/252343929_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_bfc762768957f8bacc351f5cf2543f0b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, россия, новости, сергей лавров, новости из россии
Глава МИД России объяснил, почему Запад пытается оказывать давление на Москву
Говоря об инструментах давления, Лавров отметил односторонние санкции и информационные провокации
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Запад пытается всячески оказывать давление на Россию, так как ему не нравится стабильное развитие этой страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Главный дипломат России сделал заявление в ходе выступления на Всемирном конгрессе российских соотечественников в пятницу.
"Западным коллегам откровенно не нравится стабильное внутреннее развитие России, укрепление наших позиций на международной арене. На нас стремятся оказывать давление с использованием широкого набора нелегитимных инструментов", - заявил Лавров.
Говоря об инструментах давления, Лавров отметил односторонние санкции, информационные провокации и вмешательство во внутренние дела.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.