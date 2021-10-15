https://sputnik-georgia.ru/20211015/glava-mid-rossii-obyasnil-pochemu-zapad-pytaetsya-okazyvat-davlenie-na-moskvu-260587314.html

Глава МИД России объяснил, почему Запад пытается оказывать давление на Москву

Глава МИД России объяснил, почему Запад пытается оказывать давление на Москву

Говоря об инструментах давления, Лавров отметил односторонние санкции и информационные провокации 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Запад пытается всячески оказывать давление на Россию, так как ему не нравится стабильное развитие этой страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Главный дипломат России сделал заявление в ходе выступления на Всемирном конгрессе российских соотечественников в пятницу. Говоря об инструментах давления, Лавров отметил односторонние санкции, информационные провокации и вмешательство во внутренние дела.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, россия, новости, сергей лавров, новости из россии