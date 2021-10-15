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Глава МИД России объяснил, почему Запад пытается оказывать давление на Москву
Глава МИД России объяснил, почему Запад пытается оказывать давление на Москву
Говоря об инструментах давления, Лавров отметил односторонние санкции и информационные провокации 15.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Запад пытается всячески оказывать давление на Россию, так как ему не нравится стабильное развитие этой страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Главный дипломат России сделал заявление в ходе выступления на Всемирном конгрессе российских соотечественников в пятницу. Говоря об инструментах давления, Лавров отметил односторонние санкции, информационные провокации и вмешательство во внутренние дела.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, россия, новости, сергей лавров, новости из россии

Глава МИД России объяснил, почему Запад пытается оказывать давление на Москву

17:01 15.10.2021
137
© photo: Press service MID RF  / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© photo: Press service MID RF
/
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Говоря об инструментах давления, Лавров отметил односторонние санкции и информационные провокации
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Запад пытается всячески оказывать давление на Россию, так как ему не нравится стабильное развитие этой страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Главный дипломат России сделал заявление в ходе выступления на Всемирном конгрессе российских соотечественников в пятницу.
"Западным коллегам откровенно не нравится стабильное внутреннее развитие России, укрепление наших позиций на международной арене. На нас стремятся оказывать давление с использованием широкого набора нелегитимных инструментов", - заявил Лавров.
Говоря об инструментах давления, Лавров отметил односторонние санкции, информационные провокации и вмешательство во внутренние дела.
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