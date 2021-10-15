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Грузия пока не отреагировала на идею формата "3+3" по Закавказью - МИД РФ
Грузия пока не отреагировала на идею формата "3+3" по Закавказью - МИД РФ
Новый формат сотрудничества подразумевает разблокировку экономических и транспортных связей в регионе 15.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Грузия пока официально не отреагировала на предложение по созданию формата "3+3" по Закавказью, передает РИА Новости.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил инициативу создания переговорного формата "3+3" с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.По его словам, Россия рассматривает механизм как очень важный, обещающий, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.Лавров ранее отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, россия, новости, грузия, азербайджан, турция, армения, иран, мид россии

Грузия пока не отреагировала на идею формата "3+3" по Закавказью - МИД РФ

16:04 15.10.2021 (обновлено: 16:10 15.10.2021)
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© photo: Sputnik / Natalya Seliverstova / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© photo: Sputnik / Natalya Seliverstova
/
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Новый формат сотрудничества подразумевает разблокировку экономических и транспортных связей в регионе
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Грузия пока официально не отреагировала на предложение по созданию формата "3+3" по Закавказью, передает РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил инициативу создания переговорного формата "3+3" с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.

"Грузия официально не отреагировала. Но в последнее время Грузия заявляла о своей незаинтересованности участия в этом механизме", - сказал Руденко журналистам.

По его словам, Россия рассматривает механизм как очень важный, обещающий, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.
Лавров ранее отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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