https://sputnik-georgia.ru/20211015/gruziya-poka-ne-otreagirovala-na-ideyu-formata-33-po-zakavkazyu---mid-rf-260588555.html

Грузия пока не отреагировала на идею формата "3+3" по Закавказью - МИД РФ

Грузия пока не отреагировала на идею формата "3+3" по Закавказью - МИД РФ

Новый формат сотрудничества подразумевает разблокировку экономических и транспортных связей в регионе 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T16:04+0400

2021-10-15T16:04+0400

2021-10-15T16:10+0400

политика

россия

новости

грузия

азербайджан

турция

армения

иран

мид россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249109324_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_2a715adbc3b3b289dd9218dd52e48aad.jpg

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Грузия пока официально не отреагировала на предложение по созданию формата "3+3" по Закавказью, передает РИА Новости.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил инициативу создания переговорного формата "3+3" с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.По его словам, Россия рассматривает механизм как очень важный, обещающий, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.Лавров ранее отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

азербайджан

турция

армения

иран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, россия, новости, грузия, азербайджан, турция, армения, иран, мид россии