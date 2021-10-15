"Игра в кальмара": мировой хит сводит с ума планету - фото
Возможно, вы еще не посмотрели, но точно уже слышали о популярном сериале Netflix "Игра в кальмара"
Возможно, вы еще не посмотрели, но точно уже слышали о популярном сериале Netflix "Игра в кальмара"
Всего через 10 дней после премьеры, сериал завоевал расположение миллионов людей в 76 странах мира
Всего через 10 дней после премьеры, сериал завоевал расположение миллионов людей в 76 странах мира
В чем же все таки секрет успеха неожиданного хита Netflix?
В чем же все таки секрет успеха неожиданного хита Netflix?
Во-первых, картина представляет собой захватывающий микс из всеми известных остросюжетных лент про выживание
Во-первых, картина представляет собой захватывающий микс из всеми известных остросюжетных лент про выживание
В одном флаконе угадываются намеки к таким фильмам, как "Пила", "Королевская битва", "Голодные игры"
В одном флаконе угадываются намеки к таким фильмам, как "Пила", "Королевская битва", "Голодные игры"
При всем этом "Игра в кальмара" не кажется глупой картиной. Сериал очень динамичен, зрелищен и погружает зрителя в напряженную атмосферу
При всем этом "Игра в кальмара" не кажется глупой картиной. Сериал очень динамичен, зрелищен и погружает зрителя в напряженную атмосферу
Во-вторых, повестка у проекта весьма актуальная и даже остросоциальная. Сценаристам было интересно исследовать то, как феномен денег двигает общество на те, или иные поступки и действия
Во-вторых, повестка у проекта весьма актуальная и даже остросоциальная. Сценаристам было интересно исследовать то, как феномен денег двигает общество на те, или иные поступки и действия
И в-третьих, персонажи с тяжелым финансовым положением и многочисленными проблемами находят отклик у самой широкой аудитории
И в-третьих, персонажи с тяжелым финансовым положением и многочисленными проблемами находят отклик у самой широкой аудитории
Не обошлось и без громкого скандала. В одной из серий создатели сериала сделали крупную ошибку, из-за которой пострадал невинный человек
Не обошлось и без громкого скандала. В одной из серий создатели сериала сделали крупную ошибку, из-за которой пострадал невинный человек
Вовремя просмотра первого эпизода бдительные зрители углядели номер телефона на той самой визитной карточке, которая стала приглашением на игру. Оказалось, что номер настоящий. Ходят слухи, что Netflix планирует выкупить права на номер и сделать телефон частью промо-кампании для дальнейшего продвижения сериала
Вовремя просмотра первого эпизода бдительные зрители углядели номер телефона на той самой визитной карточке, которая стала приглашением на игру. Оказалось, что номер настоящий. Ходят слухи, что Netflix планирует выкупить права на номер и сделать телефон частью промо-кампании для дальнейшего продвижения сериала