Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211015/igra-v-kalmara-mirovoy-khit-svodit-s-uma-plentu---foto-260590338.html
"Игра в кальмара": мировой хит сводит с ума планету - фото
"Игра в кальмара": мировой хит сводит с ума планету - фото
Популярный сериал Netflix сразу же после выхода завоевал расположение миллионов сердец зрителей в разных уголках Земли. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки... 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T17:18+0400
2021-10-15T17:20+0400
в мире
фотоленты
мультимедиа
новости в фотографиях
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0f/260590202_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5851e18d904202862aa3aa564b3a13d4.jpg
Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября.В лучших традициях южнокорейского кино этот хит сезона на Netflix играет с жизнями своих персонажей не только по правилам безобидных детских игр, но и по законам жестокого реального общества.Герои сюжетной линии борются за призовой фонд в смертельно опасных версиях детских игр. К сожалению, победитель в этих крысиных бегах останется только один.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0f/260590202_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_110a770a6287e165a0d9e93f5694d206.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, кино, фото

"Игра в кальмара": мировой хит сводит с ума планету - фото

17:18 15.10.2021 (обновлено: 17:20 15.10.2021)
164
Популярный сериал Netflix сразу же после выхода завоевал расположение миллионов сердец зрителей в разных уголках Земли. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки, как к картине выражают любовь по всему миру
Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября.
В лучших традициях южнокорейского кино этот хит сезона на Netflix играет с жизнями своих персонажей не только по правилам безобидных детских игр, но и по законам жестокого реального общества.
Герои сюжетной линии борются за призовой фонд в смертельно опасных версиях детских игр. К сожалению, победитель в этих крысиных бегах останется только один.
© AFP / YOUNGKYU PARK

Возможно, вы еще не посмотрели, но точно уже слышали о популярном сериале Netflix "Игра в кальмара"

Возможно, вы еще не посмотрели, но точно уже слышали о популярном сериале Netflix &quot;Игра в кальмара&quot; - Sputnik Грузия
1/10
© AFP / YOUNGKYU PARK

Возможно, вы еще не посмотрели, но точно уже слышали о популярном сериале Netflix "Игра в кальмара"

© REUTERS / Eloisa Lopez

Всего через 10 дней после премьеры, сериал завоевал расположение миллионов людей в 76 странах мира

Всего через 10 дней после премьеры, сериал завоевал расположение миллионов людей в 76 странах мира - Sputnik Грузия
2/10
© REUTERS / Eloisa Lopez

Всего через 10 дней после премьеры, сериал завоевал расположение миллионов людей в 76 странах мира

© REUTERS / Edgar Su

В чем же все таки секрет успеха неожиданного хита Netflix?

В чем же все таки секрет успеха неожиданного хита Netflix? - Sputnik Грузия
3/10
© REUTERS / Edgar Su

В чем же все таки секрет успеха неожиданного хита Netflix?

© REUTERS / Vidhyaa Chandramohan

Во-первых, картина представляет собой захватывающий микс из всеми известных остросюжетных лент про выживание

Во-первых, картина представляет собой захватывающий микс из всеми известных остросюжетных лент про выживание - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS / Vidhyaa Chandramohan

Во-первых, картина представляет собой захватывающий микс из всеми известных остросюжетных лент про выживание

© REUTERS / Edgar Su

В одном флаконе угадываются намеки к таким фильмам, как "Пила", "Королевская битва", "Голодные игры"

В одном флаконе угадываются намеки к таким фильмам, как &quot;Пила&quot;, &quot;Королевская битва&quot;, &quot;Голодные игры&quot; - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS / Edgar Su

В одном флаконе угадываются намеки к таким фильмам, как "Пила", "Королевская битва", "Голодные игры"

© REUTERS / Vidhyaa Chandramohan

При всем этом "Игра в кальмара" не кажется глупой картиной. Сериал очень динамичен, зрелищен и погружает зрителя в напряженную атмосферу

При всем этом &quot;Игра в кальмара&quot; не кажется глупой картиной. Сериал очень динамичен, зрелищен и погружает зрителя в напряженную атмосферу - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS / Vidhyaa Chandramohan

При всем этом "Игра в кальмара" не кажется глупой картиной. Сериал очень динамичен, зрелищен и погружает зрителя в напряженную атмосферу

© REUTERS / Heo Ran

Во-вторых, повестка у проекта весьма актуальная и даже остросоциальная. Сценаристам было интересно исследовать то, как феномен денег двигает общество на те, или иные поступки и действия

Во-вторых, повестка у проекта весьма актуальная и даже остросоциальная. Сценаристам было интересно исследовать то, как феномен денег двигает общество на те, или иные поступки и действия - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS / Heo Ran

Во-вторых, повестка у проекта весьма актуальная и даже остросоциальная. Сценаристам было интересно исследовать то, как феномен денег двигает общество на те, или иные поступки и действия

© AFP / Hector Retamal

И в-третьих, персонажи с тяжелым финансовым положением и многочисленными проблемами находят отклик у самой широкой аудитории

И в-третьих, персонажи с тяжелым финансовым положением и многочисленными проблемами находят отклик у самой широкой аудитории - Sputnik Грузия
8/10
© AFP / Hector Retamal

И в-третьих, персонажи с тяжелым финансовым положением и многочисленными проблемами находят отклик у самой широкой аудитории

© AFP / Bryan Bedder / Getty Images for ReedPop

Не обошлось и без громкого скандала. В одной из серий создатели сериала сделали крупную ошибку, из-за которой пострадал невинный человек

Не обошлось и без громкого скандала. В одной из серий создатели сериала сделали крупную ошибку, из-за которой пострадал невинный человек - Sputnik Грузия
9/10
© AFP / Bryan Bedder / Getty Images for ReedPop

Не обошлось и без громкого скандала. В одной из серий создатели сериала сделали крупную ошибку, из-за которой пострадал невинный человек

© AFP / Yelim Lee

Вовремя просмотра первого эпизода бдительные зрители углядели номер телефона на той самой визитной карточке, которая стала приглашением на игру. Оказалось, что номер настоящий. Ходят слухи, что Netflix планирует выкупить права на номер и сделать телефон частью промо-кампании для дальнейшего продвижения сериала

Вовремя просмотра первого эпизода бдительные зрители углядели номер телефона на той самой визитной карточке, которая стала приглашением на игру. Оказалось, что номер настоящий. Ходят слухи, что Netflix планирует выкупить права на номер и сделать телефон частью промо-кампании для дальнейшего продвижения сериала - Sputnik Грузия
10/10
© AFP / Yelim Lee

Вовремя просмотра первого эпизода бдительные зрители углядели номер телефона на той самой визитной карточке, которая стала приглашением на игру. Оказалось, что номер настоящий. Ходят слухи, что Netflix планирует выкупить права на номер и сделать телефон частью промо-кампании для дальнейшего продвижения сериала

000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:42Два взгляда на одну акцию – как политики оценивают протест ЕНД
17:33В каких случаях пассажиры в Грузии получат компенсацию от авиаперевозчиков?
17:18"Игра в кальмара": мировой хит сводит с ума планету - фото
17:17"Саакашвили находится на курорте" - председатель "Грузинской мечты"
17:01Глава МИД России объяснил, почему Запад пытается оказывать давление на Москву
16:46Если нарушил, оштрафуем - замминистра ВД Грузии об инфицированном COVID-19 Угулава
16:31Погода в Грузии: осень дарит еще два дня тепла и солнца
16:16Русская церковь перенесла празднование 75-летия патриарха Кирилла
16:04Грузия пока не отреагировала на идею формата "3+3" по Закавказью - МИД РФ
15:47Почетное консульство Грузии открылось в словенском городе Порторож
15:32Визит президента Грузии в Швейцарию: с кем встречалась Зурабишвили в Женеве
15:17Путин назвал поддержку соотечественников зарубежом важнейшим приоритетом для России
14:57Москва заинтересована в создании русских школ в союзных странах – Лавров
14:46"Плохой мир лучше, чем хорошая война" – Путин о конфликте Армении и Азербайджана
14:46Биолог назвала возможную причину появления COVID-19
14:31Выставка-форум современной грузинской скульптуры пройдет в Тбилиси
14:28Украинский депутат поблагодарил Грузию за задержание "гастролера-афериста" Саакашвили
14:18Модель из Грузии украсила обложку итальянского ELLE
14:03На акцию с коронавирусом? – Угулава могут оштрафовать за ковид-нарушение
14:01Адвокат Саакашвили рассчитывает на помилование экс-президента Грузии