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"Игра в кальмара": мировой хит сводит с ума планету - фото

"Игра в кальмара": мировой хит сводит с ума планету - фото

Популярный сериал Netflix сразу же после выхода завоевал расположение миллионов сердец зрителей в разных уголках Земли. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки... 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T17:18+0400

2021-10-15T17:18+0400

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Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября.В лучших традициях южнокорейского кино этот хит сезона на Netflix играет с жизнями своих персонажей не только по правилам безобидных детских игр, но и по законам жестокого реального общества.Герои сюжетной линии борются за призовой фонд в смертельно опасных версиях детских игр. К сожалению, победитель в этих крысиных бегах останется только один.

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в мире, фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, кино, фото