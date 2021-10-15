Как реставрируют старые дома в Тбилиси: даруют жизнь или сокращают ее?
13:48 15.10.2021 (обновлено: 14:08 15.10.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina MikaridzeВот такая красота открылась глазу после реставрации
© photo: Sputnik / Ekaterina Mikaridze
У каждого старинного дома в грузинской столице есть своя особенная энергетика и история, и реставрации порой или добавляют, или, наоборот, немного отнимают этой уникальной исчезающей атмосферы. По крайней мере так считает автор проекта "Прогулки по Тифлису"
В детстве я часто пялилась в чужие окна. Мама одергивала меня, говоря, что делать это неприлично. Я кивала в знак согласия и продолжала заниматься "неприличным". Как-то я подсмотрела в окне первого этажа до неприличия счастливую сцену.
Время было вечернее, и за большим столом под старым абажуром собралась на ужин вся семья. Дети, взрослые, бабушка. Комнатка была небольшая, и свет от абажура падал на лица тусклый. Но от этой картины исходил такой уют и благополучие, что она запечатлелась в памяти на всю жизнь. Запечатлелась как олицетворение семейной идиллии.
Улица Атонели в центре города Тбилиси
Детство давно прошло, а привычка подглядывать за чужим счастьем осталась. Бывает, пройдешь мимо какого-нибудь архитектурного шедевра и помечтаешь в нем жить. В эту прогулку все вышло именно так.
Я случайно попала на улицу Атонели. Ходить в этом районе с некоторых пор стало очень приятно. Два года назад завершился второй этап масштабного проекта "Новый Тифлис" (первая часть проекта подразумевала восстановление части проспекта Агмашенебели и превращение его в пешеходную зону). Теперь на площади полное раздолье, чистота и европейский шик.
© photo: Sputnik / Ekaterina MikaridzeРеставрация дома завершилась совсем недавно
Реставрация дома завершилась совсем недавно
© photo: Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Домам, а они тут сплошь исторические памятники, укрепили фундамент, отреставрировали фасады, и приступили к внутренним работам, реставрации парадных. Перед одним из домов я застыла. Трудно объяснить, чем обращает на себя твое внимание тот или иной дом. Это ведь все из области иррационального. Дом находится на самом видном месте, на углу улиц Атонели и Пурцеладзе. Подумалось, вот бы жить в этом уютном флигеле. Смотреть из окна этого похожего на замок домика, пить кофе и мечтать.
Напомаженная старушка и тесный быт
На фасаде этого солнечного дома указана дата строительства и вензель с одним единственным инициалом – "М". Правда, сначала мне показалось, что там помещены две буквы "Л. И.", и только сильно приглядевшись, я смогла разобрать, что там всего одна буква.
© photo: Sputnik / Ekaterina MikaridzeДом купца Мартиросова
Дом купца Мартиросова
© photo: Sputnik / Ekaterina Mikaridze
С датой завершения строительства тоже не все понятно. При беглом взгляде рассматриваются четыре цифры 1833 год. Однако, эта часть города застраивалась гораздо позже, а значит, третьей цифрой, смахивающей на 3 может быть 9. С таких вот загадок и начались поиски информации по этому дому.
А вспомогательным ресурсом в данном случае стала социальная сеть. Кому Гугл в помощь, а кому и Фейсбук. В иных случаях коллективный разум творит чудеса. И тут сотворил. Нам удалось раздобыть информацию о том, что дом принадлежал купцу II гильдии Ростому Аваковичу Мартиросову. Кстати, в районе Михайловского моста у него, помимо обсуждаемого дома, было еще два.
© photo: Sputnik / Ekaterina MikaridzeДомам в этом районе подарили вторую жизнь
Домам в этом районе подарили вторую жизнь
© photo: Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Ростом Мартиросов, кроме Доходных домов, содержал лавки с мануфактурным и галантерейным товаром в караван-сарае А. Манташева на Сионской улице. Доход этому предпринимателю приносил также кирпичный завод, который был расположен в районе Ваке. Заводом, конечно, можно назвать с большой натяжкой производство, на котором занято 18 человек, но тем не менее. Судя по всему, кирпичное производство не было его основной статьей дохода.
У Ростома Аваковича была большая семья. После советизации сестра по имени Марго, как говорят жильцы дома, помнящие первых владельцев, уехала в Америку. У Мартиросова было трое детей. Сын Тигран и две дочери Мила и Лена. Тигран, повзрослев, съехал из этого дома, женился. У него родилась дочь, которую назвали Дареджан. По информации тех же жителей, внучка Мартиросова живет сейчас в районе Ваке. В доме же остались его дочери.
© photo: Sputnik / Ekaterina MikaridzeДом будто застыл в ожидании перемен
Дом будто застыл в ожидании перемен
© photo: Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Сестры жили до конца своих дней в этом доме, в двух комнатах, одна из которых примыкала к живописному флигелю. Обе были не замужем и бездетны. Мила ушла из жизни в начале 70-х, а Лена – в конце 80-х. Память о первых владельцах живет теперь уже в воспоминаниях сегодняшних жильцов.
Есть в доме и одна деталь интерьера, напоминающая о другой, дореволюционной жизни – печь. Я наша ее в квартире одной из жительниц дома. И впервые приятно удивилась состоянию этой печи. Выглядела старинная изразцовая печь отполированной, прям как напомаженная и завитая дама преклонных лет. Оказалось, что хозяйка квартиры регулярно моет ее и вытирает насухо. Не далее как этой зимой, они отапливали ею квартиру, работает печь исправно. Есть еще порох в пороховницах.
– Мы все пережили страшные времена в 90-е, – рассказывает жительница дома. Ни работы, ни денег и ребенок маленький. Словом, нужно было найти какой-то выход. И я подумала тогда, что нас выручила бы печь.
© photo: Sputnik / Ekaterina MikaridzeНаружные работы по восстановлению исторического дома уже завершены
Наружные работы по восстановлению исторического дома уже завершены
© photo: Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Тут хозяйка кидает теплый взгляд на изразцовую печь. При этом смотрит она на нее с такой теплотой, будто просит прощения за былые прегрешения. И продолжает:
– Мы решили ее продать. Нашли покупателя в Питере. Нам за нее давали и по тем временам большие деньги. И вот наступил час икс. К нам пришел мастер, должен был начать ее разбирать. Это же колоссальная по трудоемкости работа. Нужно аккуратно снять каждый изразец. Он положил инструменты на шкаф, и все… На этом закончилась вся история. Мы не смогли с ней расстаться. Поэтому сейчас мне особенно больно ее оставлять.
Дело в том, что жильцы решили продать квартиру. Съехать хотят они из-за тесноты. Моя собеседница живет в двух маленьких комнатах с сыном, его супругой и двумя внуками. Есть еще кухня, которая находится дальше по коридору, отдельно.
© photo: Sputnik / Ekaterina MikaridzeДля сравнения сюда нужно будет прийти после окончания реставрации парадной
Для сравнения сюда нужно будет прийти после окончания реставрации парадной
© photo: Sputnik / Ekaterina Mikaridze
– Теснота, к тому же коридорная система, – сетует она грустно. – То, что не замечается, к слову, по молодости, с возрастом начинает раздражать. Все больше хочется изолированности, а в старых домах остаться наедине с собой практически невозможно, ты постоянно на виду. Мне кажется, люди повсюду стали менее чувствительны. Я стараюсь никого не беспокоить. И раз уж выпало нам жить в таком доме, уважать покой своих соседей. Я так устроена. Но мои сегодняшние соседи об этом не особенно заботятся. Все меньше в людях деликатности, тонкости что ли. И по итогам, страдают те, кто в меньшинстве.
Моя новая знакомая говорит о том, что им нужно как-то устраивать быт. Если бы у них была бы возможность купить квартиру, не продавая эту, в которой она прожила 40 лет, они бы обязательно так и поступили.
Реставрация и теория о пустом стакане
Погода стоит в эти дни погожая. Общий коридор, про который говорит моя знакомая, залит солнцем. В нем во время ремонтных работ поменяли как сами окна, так и пол. Конечно хорошо, что дома укрепляют и реставрируют.
© photo: Sputnik / Ekaterina MikaridzeЧерез некоторое время тут начнется восстановление парадной
Через некоторое время тут начнется восстановление парадной
© photo: Sputnik / Ekaterina Mikaridze
"Но ведь хорошо бы делать это хорошо! – жалуется на качество работы жительница. – Смотрите, они вроде только что доски напольные выложили, а на них уже лак стерся, хотя и красили совсем недавно.
Тут хозяйка квартиры выходит в длинный коридор и показывает на отштукатуренные стены. Трещины, расходящиеся по вроде бы обновленным стенам, говорят сами за себя. Точнее о наскоро и некачественно проделанной работе. Новая знакомая также говорит о том, что не совсем понятно, по какому принципу проводились ремонтные работы, потому что в некоторых домах делались и внутренние ремонты, а в другие рабочие дальше порога не заходили.
© photo: Sputnik / Ekaterina MikaridzeВот такие росписи обнаружили на стенах парадной специалисты
Вот такие росписи обнаружили на стенах парадной специалисты
© photo: Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Тут мне вспомнилось, как жительница одного из домов на улице Атонели рассказывала о том, что во время ремонта пропал поручень перил на старой лестнице, другой житель дома с улицы Асатиани жаловался, что исчез во время проводимых ремонтных работ красивый, оригинальный шпалер.
– Видите, – показывает она на уютные деревянные балкончики и лестницы во внутреннем дворе, – некоторым возвели тут дома с нуля. Их дома были в таком ветхом состоянии, что восстанавливать их не имело никакого смысла. Им их фактически возвели заново.
В доме закончился первый этап реставрации. Фасадная часть дома восстановлена, укреплен фундамент. В парадной же стены подготовлены к восстановлению росписей, которые были скрыты много лет под толстым слоем штукатурки.
– Я родилась в этом доме, – рассказывает Изабелла, проживающая на втором этаже. – Но не помню, чтобы за 50 с лишним лет в нем проводилась реставрация. Во времена коммунистов красили подъезд, штукатурили. Теперь же дом фундаментально укрепили и сделали все основательно.
© photo: Sputnik / Ekaterina MikaridzeКогда-то этот изящный стержень был увенчан плафоном
Когда-то этот изящный стержень был увенчан плафоном
© photo: Sputnik / Ekaterina Mikaridze
– Я постараюсь не уходить из этого дома. Никогда, – продолжает Белла. – И не только потому, что я родилась и прожила тут всю жизнь. А потому, что тут жили еще мои дедушка с бабушкой. Причем с обеих сторон, потому что папа с мамой жили тут по соседству, так и познакомились. Мамины предки поселились тут в 20-х годах, папины попозже. Стены этого дома помнят много радостных событий.
Есть у Беллы и любимое место в доме. Этот тот самый флигель, что расположен на углу. Оказывается, в нем жил ее двоюродный брат, который затем уехал в Москву. Много лет назад они сидели в этом флигеле и пили кофе. Слушаю Изабеллу и по-доброму ей завидую.
© photo: Sputnik / Ekaterina MikaridzeВ этом флигеле жила до своих последних дней дочь первого владельца дома
В этом флигеле жила до своих последних дней дочь первого владельца дома
© photo: Sputnik / Ekaterina Mikaridze
– Когда я смотрюсь в старое зеркало, то думаю о том, что еще мои дед с бабушкой в него гляделись. И это наполняет предмет какой-то другой, особенной энергией и смыслом. Для многих старые вещи – всего лишь ненужный хлам. А для меня они представляют большую ценность. Помимо прочего у каждого дома есть своя энергетика. Не каждому дано ее прочувствовать – у некоторых энергетическое поле открытое, а у других закрытое. Есть дома, заходишь и в них на тебя что-то очень сильно давит и тебе хочется поскорее оттуда убежать. А в других, наоборот, хочется остаться надолго.
Дом купца второй гильдии Мартиросова обладает именно этим свойством – притягивать своей солнечной аурой внутрь. Выхожу из дома, бросаю на него последний взгляд. И вижу, что он улыбается в ответ. Но улыбается как-то грустно. Будто понимает, что все споры вокруг восстановления старых домов сродни теории о полном и пустом стакане. И люди, как и тысячу лет назад, будут делиться на тех, для кого наполовину наполненный стакан будет восприниматься полным, и тех, для кого он будет считаться пустым.
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