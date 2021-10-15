https://sputnik-georgia.ru/20211015/khozyayka-poprosila-obizhennogo-kota-sdelat-litso-poprosche--zabavnoe-video-260572913.html
Хозяйка попросила обиженного кота сделать "лицо попроще" – забавное видео
Хозяйка попросила обиженного кота сделать "лицо попроще" – забавное видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T10:58+0400
2021-10-15T10:58+0400
2021-10-15T11:19+0400
видеоклуб
кошки
видео с животными
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/12/250929986_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_52dbc2e8e81ed8afa8dad3c8ef39c3a7.png
На кадрах видно, как кот с недовольным выражением морды лежит на кровати перед девушкой. Неясно, чем его обидела хозяйка, но она попросила его немного остыть. "Посмотри на себя, какой противный. Фу, злюка, лицо попроще можно?" – сказала она. Завершив речь, девушка чихает, а кот с широко раскрытыми глазами разворачивается к ней и оглядывается по сторонам. Хотела лицо попроще – получила.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/12/250929986_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_d36e877270cf98b114f23a8186a82bd4.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Хозяйка попросила обиженного кота сделать "лицо попроще" – забавное видео
10:58 15.10.2021 (обновлено: 11:19 15.10.2021)
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
На кадрах видно, как кот с недовольным выражением морды лежит на кровати перед девушкой. Неясно, чем его обидела хозяйка, но она попросила его немного остыть. "Посмотри на себя, какой противный. Фу, злюка, лицо попроще можно?" – сказала она. Завершив речь, девушка чихает, а кот с широко раскрытыми глазами разворачивается к ней и оглядывается по сторонам. Хотела лицо попроще – получила.
Маленькая собака позвала большого брата разобраться с обижающим ее котом
Хозяин обманом привел пса подстричь шерсть, его обиженный взгляд бесценен