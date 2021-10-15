https://sputnik-georgia.ru/20211015/khozyayka-poprosila-obizhennogo-kota-sdelat-litso-poprosche--zabavnoe-video-260572913.html

Хозяйка попросила обиженного кота сделать "лицо попроще" – забавное видео

Хозяйка попросила обиженного кота сделать "лицо попроще" – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T10:58+0400

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На кадрах видно, как кот с недовольным выражением морды лежит на кровати перед девушкой. Неясно, чем его обидела хозяйка, но она попросила его немного остыть. "Посмотри на себя, какой противный. Фу, злюка, лицо попроще можно?" – сказала она. Завершив речь, девушка чихает, а кот с широко раскрытыми глазами разворачивается к ней и оглядывается по сторонам. Хотела лицо попроще – получила.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео