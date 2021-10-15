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Хозяйка попросила обиженного кота сделать "лицо попроще" – забавное видео
Хозяйка попросила обиженного кота сделать "лицо попроще" – забавное видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 15.10.2021, Sputnik Грузия
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На кадрах видно, как кот с недовольным выражением морды лежит на кровати перед девушкой. Неясно, чем его обидела хозяйка, но она попросила его немного остыть. "Посмотри на себя, какой противный. Фу, злюка, лицо попроще можно?" – сказала она. Завершив речь, девушка чихает, а кот с широко раскрытыми глазами разворачивается к ней и оглядывается по сторонам. Хотела лицо попроще – получила.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Хозяйка попросила обиженного кота сделать "лицо попроще" – забавное видео

10:58 15.10.2021 (обновлено: 11:19 15.10.2021)
136
© TikTok / orehovaoksДевушка попросила кота сделать "лицо попроще", и результат ее рассмешил – видео
Девушка попросила кота сделать лицо попроще, и результат ее рассмешил – видео - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© TikTok / orehovaoks
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
 
На кадрах видно, как кот с недовольным выражением морды лежит на кровати перед девушкой. Неясно, чем его обидела хозяйка, но она попросила его немного остыть. "Посмотри на себя, какой противный. Фу, злюка, лицо попроще можно?" – сказала она. Завершив речь, девушка чихает, а кот с широко раскрытыми глазами разворачивается к ней и оглядывается по сторонам. Хотела лицо попроще – получила.
Смотрите на видео также:
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Хозяин обманом привел пса подстричь шерсть, его обиженный взгляд бесценен
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