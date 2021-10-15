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https://sputnik-georgia.ru/20211015/konets-pandemii-v-tbilisi-otkryvaetsya-neobychnaya-vystavka-260562487.html
"Конец пандемии": в Тбилиси открывается необычная выставка
"Конец пандемии": в Тбилиси открывается необычная выставка
Иногда пандемия не исчезает, а транcформируется в искусство. Так, по крайней мере, случилось с новым проектом одного грузинского художника 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T10:07+0400
2021-10-15T10:07+0400
культура
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грузия
тбилиси
выставка
художник
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Персональная выставка грузинского художника Отиа Чагелишвили под названием "Конец пандемии" открывается в столичной галерее Silk Factory Studio в пятницу, 15 октября. Отиа Чагелишвили - сын известного грузинского живописца Гоги Чагелишвили. Ему 43 года. Он работает в живописи и скульптуре. Красной нитью в творчестве Отиа проходит любовь к Грузии, ее людям, городским зарисовкам и к природе. В работах для своей новой выставки художник отразил свое видение о финале мировой пандемии, о том, как эпидемия коронавируса повлияла на мир и людей. На экспозиции, которая продлится до 2 ноября, будут действовать все ковид-правила (маски, соцдистанция, дезинфекция). Посещение свободное. Адрес галереи: улица Мераба Костава, 59 (бывшее здание фабрики шелка). Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, выставка, художник

"Конец пандемии": в Тбилиси открывается необычная выставка

10:07 15.10.2021
194
© Facebook / Silk Factory StudioКартина художника Отиа Чагелишвили
Картина художника Отиа Чагелишвили - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© Facebook / Silk Factory Studio
Иногда пандемия не исчезает, а транcформируется в искусство. Так, по крайней мере, случилось с новым проектом одного грузинского художника
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Персональная выставка грузинского художника Отиа Чагелишвили под названием "Конец пандемии" открывается в столичной галерее Silk Factory Studio в пятницу, 15 октября.
Отиа Чагелишвили - сын известного грузинского живописца Гоги Чагелишвили. Ему 43 года. Он работает в живописи и скульптуре. Красной нитью в творчестве Отиа проходит любовь к Грузии, ее людям, городским зарисовкам и к природе.
В работах для своей новой выставки художник отразил свое видение о финале мировой пандемии, о том, как эпидемия коронавируса повлияла на мир и людей.
На экспозиции, которая продлится до 2 ноября, будут действовать все ковид-правила (маски, соцдистанция, дезинфекция). Посещение свободное. Адрес галереи: улица Мераба Костава, 59 (бывшее здание фабрики шелка).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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