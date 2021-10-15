https://sputnik-georgia.ru/20211015/konets-pandemii-v-tbilisi-otkryvaetsya-neobychnaya-vystavka-260562487.html

"Конец пандемии": в Тбилиси открывается необычная выставка

"Конец пандемии": в Тбилиси открывается необычная выставка

Иногда пандемия не исчезает, а транcформируется в искусство. Так, по крайней мере, случилось с новым проектом одного грузинского художника 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T10:07+0400

2021-10-15T10:07+0400

2021-10-15T10:07+0400

культура

новости

грузия

тбилиси

выставка

художник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260550860_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_a2cc14e2297642e0db4ae0dbf092dbd1.jpg

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Персональная выставка грузинского художника Отиа Чагелишвили под названием "Конец пандемии" открывается в столичной галерее Silk Factory Studio в пятницу, 15 октября. Отиа Чагелишвили - сын известного грузинского живописца Гоги Чагелишвили. Ему 43 года. Он работает в живописи и скульптуре. Красной нитью в творчестве Отиа проходит любовь к Грузии, ее людям, городским зарисовкам и к природе. В работах для своей новой выставки художник отразил свое видение о финале мировой пандемии, о том, как эпидемия коронавируса повлияла на мир и людей. На экспозиции, которая продлится до 2 ноября, будут действовать все ковид-правила (маски, соцдистанция, дезинфекция). Посещение свободное. Адрес галереи: улица Мераба Костава, 59 (бывшее здание фабрики шелка). Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, тбилиси, выставка, художник