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Крошечная змея пытается напугать любопытного человека, и это выглядит очень мило – видео
Крошечная змея пытается напугать любопытного человека, и это выглядит очень мило – видео
Животные – главные герои многих интересных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 15.10.2021, Sputnik Грузия
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Смелости этой крохи можно только позавидовать – так бесстрашно противостоять великану смогут не все!На кадрах видно, как по улице ползет очень маленькая зеленая змея, а ее преследует парень. Они уже встречались несколькими минутами ранее, и ему очень понравилось, как животное пытается его напугать, поэтому он решил запечатлеть это на камеру. Вот парень и стал идти за ней с просьбой еще раз "показать свои зубки". И змея показала! И выглядит она настолько мило, что видео за несколько дней набрало более 6 миллионов просмотров.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, вирусные видео

Крошечная змея пытается напугать любопытного человека, и это выглядит очень мило – видео

11:43 15.10.2021
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© TikTok / viralhogКрошечная змея пытается напугать любопытного человека, и это выглядит очень мило – видео
Крошечная змея пытается напугать любопытного человека, и это выглядит очень мило – видео - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© TikTok / viralhog
Животные – главные герои многих интересных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Смелости этой крохи можно только позавидовать – так бесстрашно противостоять великану смогут не все!
 
На кадрах видно, как по улице ползет очень маленькая зеленая змея, а ее преследует парень. Они уже встречались несколькими минутами ранее, и ему очень понравилось, как животное пытается его напугать, поэтому он решил запечатлеть это на камеру. Вот парень и стал идти за ней с просьбой еще раз "показать свои зубки". И змея показала! И выглядит она настолько мило, что видео за несколько дней набрало более 6 миллионов просмотров.
Смотрите на видео также:
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