https://sputnik-georgia.ru/20211015/kroshechnaya-zmeya-pytaetsya-napugat-lyubopytnogo-cheloveka-i-eto-vyglyadit-ochen-milo--video-260576083.html

Крошечная змея пытается напугать любопытного человека, и это выглядит очень мило – видео

Крошечная змея пытается напугать любопытного человека, и это выглядит очень мило – видео

Животные – главные герои многих интересных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T11:43+0400

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Смелости этой крохи можно только позавидовать – так бесстрашно противостоять великану смогут не все!На кадрах видно, как по улице ползет очень маленькая зеленая змея, а ее преследует парень. Они уже встречались несколькими минутами ранее, и ему очень понравилось, как животное пытается его напугать, поэтому он решил запечатлеть это на камеру. Вот парень и стал идти за ней с просьбой еще раз "показать свои зубки". И змея показала! И выглядит она настолько мило, что видео за несколько дней набрало более 6 миллионов просмотров.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , видео с животными, вирусные видео