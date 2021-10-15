https://sputnik-georgia.ru/20211015/kroshechnaya-zmeya-pytaetsya-napugat-lyubopytnogo-cheloveka-i-eto-vyglyadit-ochen-milo--video-260576083.html
Крошечная змея пытается напугать любопытного человека, и это выглядит очень мило – видео
Крошечная змея пытается напугать любопытного человека, и это выглядит очень мило – видео
Животные – главные герои многих интересных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T11:43+0400
2021-10-15T11:43+0400
2021-10-15T11:43+0400
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Смелости этой крохи можно только позавидовать – так бесстрашно противостоять великану смогут не все!На кадрах видно, как по улице ползет очень маленькая зеленая змея, а ее преследует парень. Они уже встречались несколькими минутами ранее, и ему очень понравилось, как животное пытается его напугать, поэтому он решил запечатлеть это на камеру. Вот парень и стал идти за ней с просьбой еще раз "показать свои зубки". И змея показала! И выглядит она настолько мило, что видео за несколько дней набрало более 6 миллионов просмотров.Смотрите на видео также:
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , видео с животными, вирусные видео
Крошечная змея пытается напугать любопытного человека, и это выглядит очень мило – видео
Животные – главные герои многих интересных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Смелости этой крохи можно только позавидовать – так бесстрашно противостоять великану смогут не все!
На кадрах видно, как по улице ползет очень маленькая зеленая змея, а ее преследует парень. Они уже встречались несколькими минутами ранее, и ему очень понравилось, как животное пытается его напугать, поэтому он решил запечатлеть это на камеру. Вот парень и стал идти за ней с просьбой еще раз "показать свои зубки". И змея показала! И выглядит она настолько мило, что видео за несколько дней набрало более 6 миллионов просмотров.
Попытка пса защитить хозяйку от змеи обернулась забавным провалом