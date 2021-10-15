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Москва заинтересована в создании русских школ в союзных странах – Лавров
Москва заинтересована в создании русских школ в союзных странах – Лавров
Глава внешнеполитического ведомства России рассказал о создании русских школ в союзных 15.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Москва заинтересована, чтобы русские школы создавались во всех союзных странах России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.Главный дипломат России сделал заявление в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы это стало модельным проектом для всех союзников и стратегических партнеров.Система филиалов российских вузов в странах СНГ тоже весьма устоявшаяся, имеет тенденцию к расширению и развитию, добавил министр.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, лавров, русский язык, новости из россии

Москва заинтересована в создании русских школ в союзных странах – Лавров

14:57 15.10.2021 (обновлено: 15:03 15.10.2021)
93
© press-service of the MFA of RussiaСергей Лавров
Сергей Лавров - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© press-service of the MFA of Russia
Глава внешнеполитического ведомства России рассказал о создании русских школ в союзных
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Москва заинтересована, чтобы русские школы создавались во всех союзных странах России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
Главный дипломат России сделал заявление в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.

"Создаются пять русских школ по полной программе обучения по нашей методологии в Таджикистане. Сейчас аналогичная программа готовится для Узбекистана. В последнее время новое армянское руководство проявило интерес, чтобы такую же программу сделать для Армении", – сказал Лавров, говоря о продвижении русского языка.

По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы это стало модельным проектом для всех союзников и стратегических партнеров.
Система филиалов российских вузов в странах СНГ тоже весьма устоявшаяся, имеет тенденцию к расширению и развитию, добавил министр.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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