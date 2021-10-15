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Москва заинтересована в создании русских школ в союзных странах – Лавров
Москва заинтересована в создании русских школ в союзных странах – Лавров
Глава внешнеполитического ведомства России рассказал о создании русских школ в союзных 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T14:57+0400
2021-10-15T14:57+0400
2021-10-15T15:03+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Москва заинтересована, чтобы русские школы создавались во всех союзных странах России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.Главный дипломат России сделал заявление в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы это стало модельным проектом для всех союзников и стратегических партнеров.Система филиалов российских вузов в странах СНГ тоже весьма устоявшаяся, имеет тенденцию к расширению и развитию, добавил министр.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, лавров, русский язык, новости из россии
Москва заинтересована в создании русских школ в союзных странах – Лавров
14:57 15.10.2021 (обновлено: 15:03 15.10.2021)
Глава внешнеполитического ведомства России рассказал о создании русских школ в союзных
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik.
Москва заинтересована, чтобы русские школы создавались во всех союзных странах России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости
.
Главный дипломат России сделал заявление в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.
"Создаются пять русских школ по полной программе обучения по нашей методологии в Таджикистане. Сейчас аналогичная программа готовится для Узбекистана. В последнее время новое армянское руководство проявило интерес, чтобы такую же программу сделать для Армении", – сказал Лавров, говоря о продвижении русского языка.
По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы это стало модельным проектом для всех союзников и стратегических партнеров.
Система филиалов российских вузов в странах СНГ тоже весьма устоявшаяся, имеет тенденцию к расширению и развитию, добавил министр.
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