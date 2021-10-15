https://sputnik-georgia.ru/20211015/moskva-zainteresovana-v-sozdanii-russkikh-shkol-v-soyuznykh-stranakh---lavrov-260586429.html

Москва заинтересована в создании русских школ в союзных странах – Лавров

Москва заинтересована в создании русских школ в союзных странах – Лавров

Глава внешнеполитического ведомства России рассказал о создании русских школ в союзных 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T14:57+0400

2021-10-15T14:57+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Москва заинтересована, чтобы русские школы создавались во всех союзных странах России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.Главный дипломат России сделал заявление в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы это стало модельным проектом для всех союзников и стратегических партнеров.Система филиалов российских вузов в странах СНГ тоже весьма устоявшаяся, имеет тенденцию к расширению и развитию, добавил министр.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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россия, новости, лавров, русский язык, новости из россии