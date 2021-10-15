https://sputnik-georgia.ru/20211015/na-aktsii-v-podderzhku-saakashvili-pytalis-zaglushit-signal-razyasneniya-mvd-gruzii-260596824.html

На акции в поддержку Саакашвили пытались заглушить сигнал? Разъяснения МВД Грузии

На акции в поддержку Саакашвили пытались заглушить сигнал? Разъяснения МВД Грузии

МВД утверждает, что техника была предназначена не для заглушки сигнала с акции, а наоборот - для улучшения связи 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T19:16+0400

2021-10-15T19:16+0400

2021-10-15T19:16+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии опровергло распространенную в оппозиционных СМИ информацию о том, что на вчерашней акции протеста в центре Тбилиси власти пытались заглушить сигнал связи, говорится в сообщении ведомства.Накануне в центре Тбилиси прошла многотысячная акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Все оппозиционные телеканалы передавали акцию в прямом эфире. Во время акции журналисты выяснили, что в здании городского совета, которое расположено рядом с главной сценой протестующих, находилась спецтехника. Оппозиционные телеканалы и представители "Нацдвижения", созданного Саакашвили, сразу обвинили власти в попытках заглушить сигналы на акции.МВД утверждает, что техника была предназначена не для заглушки сигнала с акции, а наоборот - для улучшения связи.По различным оценкам, накануне на акции протеста в центре Тбилиси присутствовали от 15 тысяч до 50 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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