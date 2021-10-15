https://sputnik-georgia.ru/20211015/na-aktsiyu-s-koronavirusom--ugulava-mogut-oshtrafovat-za-kovid-narushenie-260578640.html

На акцию с коронавирусом? – Угулава могут оштрафовать за ковид-нарушение

На акцию с коронавирусом? – Угулава могут оштрафовать за ковид-нарушение

Нарушение правил самоизоляции при инфицировании коронавирусом в Грузии карается штрафом в две тысячи лари 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T14:03+0400

2021-10-15T14:03+0400

2021-10-15T14:12+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Бывший мэр Тбилиси, ныне оппозиционный кандидат в мэры портового города Поти Гиги Угулава может быть оштрафован за нарушение правил самоизоляции, заявил журналистам вице-спикер парламента Грузии, бывший министр здравоохранения Давид Сергеенко.Угулава 7 октября сам распространил информацию о том, что у него подтвердился коронавирус. Несмотря на это, политик пришел на акцию в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая прошла 14 октября на Площади Свободы. "За меня не беспокойтесь" – кандидат в мэры Поти Гиги Угулава заразился коронавирусом>>В Грузии минимальный срок самоизоляции при заболевании коронавирусом – 12 дней. За нарушение правила изоляции установлен штраф в две тысячи лари (639 долларов).По словам Сергеенко, "недопустимо играть с таким вопросом и из-за имиджа, и политики, подвергать опасности здоровье людей"."До окончания периода изоляции человек не должен создавать такой риск окружающим. Я никак не могу оправдать такой поступок... Что касается того, почему не было реакции, наверное, соответствующая реакция последует, если подтвердится, что он нарушил правила", – заявил Сергеенко, добавив, что соответствующие службы изучат этот вопрос и примут решение.Перед законом все равны, подчеркнул он.Во время своего выступления на акции Угулава сказал, что у него отрицательный тест на коронавирус и поблагодарил врачей, которые разрешили ему прийти на акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, давид сергеенко, гиги угулава, акция, коронавирус covid-19