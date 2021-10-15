https://sputnik-georgia.ru/20211015/nazvany-imena-zaklyuchennykh-pogibshikh-pri-pozhare-v-rustavskoy-tyurme-260580728.html

Названы имена заключенных, погибших при пожаре в руставской тюрьме

Названы имена заключенных, погибших при пожаре в руставской тюрьме

Пожар возник на кухне тюремного учреждения, которая расположена вдалеке от жилого корпуса осужденных 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T13:06+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. В результате пожара в руставской тюрьме №17 погибли осужденные Роман Кристесиашвили и Илия Хипашвили, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.По информации ведомства, оба осужденных были трудоустроены в хозяйственной части учреждения.Также в результате отравления дымом легкие повреждения получили несколько сотрудников компании "Или групп", которая обеспечивает пенитенциарное учреждение продуктами питания. К этому времени их здоровью не угрожает опасность.Причины и обстоятельства возгорания будут установлены в рамках текущих следственных действий, отмечено в сообщении.Служба государственного инспектора Грузии уже начала расследование по данному факту.Тюрьма №17 расположена по соседству с тюрьмой №12, где находится в заключении экс-президент Михаил Саакашвили.Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, пожар, рустави, жертвы, заключенные