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Названы имена заключенных, погибших при пожаре в руставской тюрьме
Названы имена заключенных, погибших при пожаре в руставской тюрьме
Пожар возник на кухне тюремного учреждения, которая расположена вдалеке от жилого корпуса осужденных 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T13:06+0400
2021-10-15T13:06+0400
2021-10-15T13:30+0400
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рустави
жертвы
заключенные
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. В результате пожара в руставской тюрьме №17 погибли осужденные Роман Кристесиашвили и Илия Хипашвили, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.По информации ведомства, оба осужденных были трудоустроены в хозяйственной части учреждения.Также в результате отравления дымом легкие повреждения получили несколько сотрудников компании "Или групп", которая обеспечивает пенитенциарное учреждение продуктами питания. К этому времени их здоровью не угрожает опасность.Причины и обстоятельства возгорания будут установлены в рамках текущих следственных действий, отмечено в сообщении.Служба государственного инспектора Грузии уже начала расследование по данному факту.Тюрьма №17 расположена по соседству с тюрьмой №12, где находится в заключении экс-президент Михаил Саакашвили.Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, пожар, рустави, жертвы, заключенные
Названы имена заключенных, погибших при пожаре в руставской тюрьме
13:06 15.10.2021 (обновлено: 13:30 15.10.2021)
Пожар возник на кухне тюремного учреждения, которая расположена вдалеке от жилого корпуса осужденных
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik.
В результате пожара в руставской тюрьме №17 погибли осужденные Роман Кристесиашвили и Илия Хипашвили, говорится в заявлении
Специальной пенитенциарной службы.
По информации ведомства, оба осужденных были трудоустроены в хозяйственной части учреждения.
Также в результате отравления дымом легкие повреждения получили несколько сотрудников компании "Или групп", которая обеспечивает пенитенциарное учреждение продуктами питания. К этому времени их здоровью не угрожает опасность.
"Пожар произошел накануне примерно в 14:20 по местному времени в кухонной части учреждения пока что по неизвестным причинам. Необходимо отметить, что кухня расположена далеко от жилого корпуса осужденных и угрозы распространения пожара не было. На данном этапе пожар ликвидирован", – отмечено в сообщении.
Причины и обстоятельства возгорания будут установлены в рамках текущих следственных действий, отмечено в сообщении.
Служба государственного инспектора Грузии уже начала расследование по данному факту.
Тюрьма №17 расположена по соседству с тюрьмой №12, где находится в заключении экс-президент Михаил Саакашвили.
Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.
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