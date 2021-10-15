https://sputnik-georgia.ru/20211015/novak-o-zapuske-severnogo-potoka---2-vse-zavisit-ot-evropeytsev-260575199.html

Новак о запуске "Северного потока - 2": все зависит от европейцев

Новак о запуске "Северного потока - 2": все зависит от европейцев

Александр Новак спрогнозировал, когда будет запущен "Северный поток - 2". Смотрите в видео мнение политика 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T12:51+0400

2021-10-15T12:51+0400

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северный поток-2

строительство газопровода "северный поток – 2"

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По словам российского вице-премьера, газопровод практически готов к работе – запустить его можно уже в ближайшие дни. "Дальше все зависит от немецкого регулятора, когда он даст соответствующее разрешение", – подчеркнул Новак, выступая на Российской энергетической неделе в Москве. "Северный поток - 2" – совместный российско-европейский проект, нацеленный на обеспечение поставок газа в Европу. Газопровод пролегает между Россией и Германией по Балтийскому морю. Его строительство завершилось в середине сентября, но он пока не эксплуатируется.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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