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Новак о запуске "Северного потока - 2": все зависит от европейцев
Новак о запуске "Северного потока - 2": все зависит от европейцев
Александр Новак спрогнозировал, когда будет запущен "Северный поток - 2". Смотрите в видео мнение политика 15.10.2021, Sputnik Грузия
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строительство газопровода "северный поток – 2"
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По словам российского вице-премьера, газопровод практически готов к работе – запустить его можно уже в ближайшие дни. "Дальше все зависит от немецкого регулятора, когда он даст соответствующее разрешение", – подчеркнул Новак, выступая на Российской энергетической неделе в Москве. "Северный поток - 2" – совместный российско-европейский проект, нацеленный на обеспечение поставок газа в Европу. Газопровод пролегает между Россией и Германией по Балтийскому морю. Его строительство завершилось в середине сентября, но он пока не эксплуатируется.
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видео, мультимедиа, северный поток-2, строительство газопровода "северный поток – 2", видео

Новак о запуске "Северного потока - 2": все зависит от европейцев

12:51 15.10.2021 (обновлено: 13:03 15.10.2021)
104
© video: Sputnik
Александр Новак спрогнозировал, когда будет запущен "Северный поток - 2". Смотрите в видео мнение политика
По словам российского вице-премьера, газопровод практически готов к работе – запустить его можно уже в ближайшие дни.
"Дальше все зависит от немецкого регулятора, когда он даст соответствующее разрешение", – подчеркнул Новак, выступая на Российской энергетической неделе в Москве.
"Северный поток - 2" – совместный российско-европейский проект, нацеленный на обеспечение поставок газа в Европу. Газопровод пролегает между Россией и Германией по Балтийскому морю. Его строительство завершилось в середине сентября, но он пока не эксплуатируется.
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