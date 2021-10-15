https://sputnik-georgia.ru/20211015/novak-o-zapuske-severnogo-potoka---2-vse-zavisit-ot-evropeytsev-260575199.html
Новак о запуске "Северного потока - 2": все зависит от европейцев
Новак о запуске "Северного потока - 2": все зависит от европейцев
Александр Новак спрогнозировал, когда будет запущен "Северный поток - 2". Смотрите в видео мнение политика 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T12:51+0400
2021-10-15T12:51+0400
2021-10-15T13:03+0400
видео
мультимедиа
северный поток-2
строительство газопровода "северный поток – 2"
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По словам российского вице-премьера, газопровод практически готов к работе – запустить его можно уже в ближайшие дни. "Дальше все зависит от немецкого регулятора, когда он даст соответствующее разрешение", – подчеркнул Новак, выступая на Российской энергетической неделе в Москве. "Северный поток - 2" – совместный российско-европейский проект, нацеленный на обеспечение поставок газа в Европу. Газопровод пролегает между Россией и Германией по Балтийскому морю. Его строительство завершилось в середине сентября, но он пока не эксплуатируется.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, северный поток-2, строительство газопровода "северный поток – 2", видео
Новак о запуске "Северного потока - 2": все зависит от европейцев
12:51 15.10.2021 (обновлено: 13:03 15.10.2021)
Александр Новак спрогнозировал, когда будет запущен "Северный поток - 2". Смотрите в видео мнение политика
По словам российского вице-премьера, газопровод практически готов к работе – запустить его можно уже в ближайшие дни.
"Дальше все зависит от немецкого регулятора, когда он даст соответствующее разрешение", – подчеркнул Новак, выступая на Российской энергетической неделе в Москве.
"Северный поток - 2" – совместный российско-европейский проект, нацеленный на обеспечение поставок газа в Европу. Газопровод пролегает между Россией и Германией по Балтийскому морю. Его строительство завершилось в середине сентября, но он пока не эксплуатируется.